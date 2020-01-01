Cross The Ages (CTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cross The Ages (CTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cross The Ages (CTA) teave Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World. Ametlik veebisait: https://www.crosstheages.com/ Valge raamat: https://whitepaper.crosstheages.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CTAyri1T4d1QRfnmtSRpEsPS5tyH6shA1WTskhybmrMT Ostke CTA kohe!

Cross The Ages (CTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cross The Ages (CTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.86M $ 19.86M $ 19.86M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.86M $ 19.86M $ 19.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4637 $ 0.4637 $ 0.4637 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 Praegune hind: $ 0.03971 $ 0.03971 $ 0.03971 Lisateave Cross The Ages (CTA) hinna kohta

Cross The Ages (CTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cross The Ages (CTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CTA tokeni tokenoomikat, avastage CTA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CTA Kas olete huvitatud Cross The Ages (CTA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CTA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CTA MEXC-ist osta!

Cross The Ages (CTA) hinna ajalugu CTA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CTA hinna ajalugu kohe!

CTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CTA võiks suunduda? Meie CTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CTA tokeni hinna ennustust kohe!

