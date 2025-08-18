Cross The Ages (CTA) reaalajas hind on $ 0.04563. Viimase 24 tunni jooksul CTA kaubeldud madalaim $ 0.04416 ja kõrgeim $ 0.04594 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4626006490895327 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01308060535556775.
Lüliajalise tootluse osas on CTA muutunud +0.30% viimase tunni jooksul, +0.28% 24 tunni vältel -0.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cross The Ages (CTA) – turuteave
Cross The Ages praegune turukapitalisatsioon on $ 22.82M$ 132.00K 24 tunnise kauplemismahuga. CTA ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.82M.
Cross The Ages (CTA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cross The Ages tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001274
+0.28%
30 päeva
$ +0.00434
+10.51%
60 päeva
$ -0.0178
-28.07%
90 päeva
$ +0.01803
+65.32%
Cross The Ages Hinnamuutus täna
Täna registreeris CTA muutuse $ +0.0001274 (+0.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cross The Ages 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00434 (+10.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cross The Ages 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CTA $ -0.0178 (-28.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cross The Ages 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01803 (+65.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cross The Ages (CTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.
Cross The Ages on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cross The Ages investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Cross The Ages kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cross The Ages ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Cross The Ages hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cross The Ages (CTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cross The Ages (CTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cross The Ages nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cross The Ages (CTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Cross The Ages (CTA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Cross The Ages osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cross The Ages osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.