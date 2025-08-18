Rohkem infot CTA

Cross The Ages hind(CTA)

$0.04562
+0.28%1D
Cross The Ages (CTA) reaalajas hinnagraafik
Cross The Ages (CTA) hinna teave (USD)

$ 0.04416
24 h madal
$ 0.04594
24 h kõrge

$ 0.04416
$ 0.04594
$ 0.4626006490895327
$ 0.01308060535556775
+0.30%

+0.28%

-0.92%

-0.92%

Cross The Ages (CTA) reaalajas hind on $ 0.04563. Viimase 24 tunni jooksul CTA kaubeldud madalaim $ 0.04416 ja kõrgeim $ 0.04594 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4626006490895327 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01308060535556775.

Lüliajalise tootluse osas on CTA muutunud +0.30% viimase tunni jooksul, +0.28% 24 tunni vältel -0.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cross The Ages (CTA) – turuteave

No.846

$ 22.82M
$ 132.00K
$ 22.82M
500.00M
500,000,000
500,000,000
100.00%

ETH

Cross The Ages praegune turukapitalisatsioon on $ 22.82M $ 132.00K 24 tunnise kauplemismahuga. CTA ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.82M.

Cross The Ages (CTA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cross The Ages tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001274+0.28%
30 päeva$ +0.00434+10.51%
60 päeva$ -0.0178-28.07%
90 päeva$ +0.01803+65.32%
Cross The Ages Hinnamuutus täna

Täna registreeris CTA muutuse $ +0.0001274 (+0.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cross The Ages 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00434 (+10.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cross The Ages 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CTA $ -0.0178 (-28.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cross The Ages 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01803 (+65.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cross The Ages (CTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cross The Ages hinnaajaloo lehte.

Mis on Cross The Ages (CTA)

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

Cross The Ages on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cross The Ages investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cross The Ages kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cross The Ages ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cross The Ages hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cross The Ages (CTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cross The Ages (CTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cross The Ages nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cross The Ages hinna ennustust kohe!

Cross The Ages (CTA) tokenoomika

Cross The Ages (CTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cross The Ages (CTA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cross The Ages osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cross The Ages osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CTA kohalike valuutade suhtes

Cross The Ages ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cross The Ages võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cross The Ages ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cross The Ages kohta

Kui palju on Cross The Ages (CTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas CTA hind USD on 0.04563 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CTA/USD hind?
Praegune hind CTA/USD on $ 0.04563. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cross The Ages turukapitalisatsioon?
CTA turukapitalisatsioon on $ 22.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CTA ringlev varu?
CTA ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTA (ATH) hind?
CTA saavutab ATH hinna summas 0.4626006490895327 USD.
Mis oli kõigi aegade CTA madalaim (ATL) hind?
CTA nägi ATL hinda summas 0.01308060535556775 USD.
Milline on CTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CTA kauplemismaht on $ 132.00K USD.
Kas CTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
CTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTA hinna ennustust.
Cross The Ages (CTA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

