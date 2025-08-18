Rohkem infot CREPE

CREPE logo

CREPE hind(CREPE)

Loendis mitteolevad

USD
CREPE (CREPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
--
----
24 h madal
--
----
24 h kõrge

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

CREPE (CREPE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CREPE kaubeldud madalaim -- ja kõrgeim -- näitab aktiivset turu volatiivsust. CREPEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on CREPE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CREPE (CREPE) – turuteave

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

CREPE praegune turukapitalisatsioon on -- -- 24 tunnise kauplemismahuga. CREPE ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

CREPE (CREPE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CREPE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
No Data
CREPE Hinnamuutus täna

Täna registreeris CREPE muutuse -- (--), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CREPE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind -- (--) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CREPE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CREPE -- (--), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CREPE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind -- (--) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Mis on CREPE (CREPE)

'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income.

CREPE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CREPE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CREPE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CREPE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CREPE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CREPE hinna ennustus (USD)

Kui palju on CREPE (CREPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CREPE (CREPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CREPE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CREPE hinna ennustust kohe!

CREPE (CREPE) tokenoomika

CREPE (CREPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CREPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CREPE (CREPE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CREPE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CREPE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CREPE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CREPE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse CREPE ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CREPE kohta

Kui palju on CREPE (CREPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CREPE hind USD on -- USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CREPE/USD hind?
Praegune hind CREPE/USD on --. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CREPE turukapitalisatsioon?
CREPE turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CREPE ringlev varu?
CREPE ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CREPE (ATH) hind?
CREPE saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade CREPE madalaim (ATL) hind?
CREPE nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on CREPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CREPE kauplemismaht on -- USD.
Kas CREPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CREPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CREPE hinna ennustust.
CREPE (CREPE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

