CREPE (CREPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CREPE (CREPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CREPE (CREPE) teave 'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income. Ametlik veebisait: https://crepe.fund/ Valge raamat: https://bit.ly/3Q5QZSU Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5516d551af482b4eef4b909138d5e48e05a7f50a Ostke CREPE kohe!

CREPE (CREPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CREPE (CREPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 Praegune hind: $ 0.0002277 $ 0.0002277 $ 0.0002277 Lisateave CREPE (CREPE) hinna kohta

CREPE (CREPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CREPE (CREPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CREPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CREPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CREPE tokeni tokenoomikat, avastage CREPE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CREPE Kas olete huvitatud CREPE (CREPE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CREPE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CREPE MEXC-ist osta!

CREPE (CREPE) hinna ajalugu CREPE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CREPE hinna ajalugu kohe!

CREPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CREPE võiks suunduda? Meie CREPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CREPE tokeni hinna ennustust kohe!

