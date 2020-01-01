Compound (COMP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Compound (COMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Compound (COMP) teave Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. Ametlik veebisait: https://compoundlabs.xyz/ Valge raamat: https://compound.finance/documents/Compound.Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AwEauVaTMQRB71WeDnwf1DWSBxaMKjEPuxyLr1uixFom Ostke COMP kohe!

Compound (COMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Compound (COMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 436.01M $ 436.01M $ 436.01M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 9.44M $ 9.44M $ 9.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 461.80M $ 461.80M $ 461.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 911.873 $ 911.873 $ 911.873 Kõigi aegade madalaim: $ 25.546896083024585 $ 25.546896083024585 $ 25.546896083024585 Praegune hind: $ 46.18 $ 46.18 $ 46.18 Lisateave Compound (COMP) hinna kohta

Compound (COMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Compound (COMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COMP tokeni tokenoomikat, avastage COMP tokeni reaalajas hinda!

Compound (COMP) hinna ajalugu COMP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage COMP hinna ajalugu kohe!

COMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COMP võiks suunduda? Meie COMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COMP tokeni hinna ennustust kohe!

