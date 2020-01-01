ChainGPT (CGPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ChainGPT (CGPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ChainGPT (CGPT) teave ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more. Ametlik veebisait: https://www.chaingpt.org Valge raamat: https://docs.chaingpt.org Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CCDfDXZxzZtkZLuhY48gyKdXc5KywqpR8xEVHHh8ck1G Ostke CGPT kohe!

ChainGPT (CGPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ChainGPT (CGPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 79.31M $ 79.31M $ 79.31M Koguvaru: $ 997.83M $ 997.83M $ 997.83M Ringlev varu: $ 856.66M $ 856.66M $ 856.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 92.58M $ 92.58M $ 92.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.56125 $ 0.56125 $ 0.56125 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Praegune hind: $ 0.09258 $ 0.09258 $ 0.09258 Lisateave ChainGPT (CGPT) hinna kohta

ChainGPT (CGPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ChainGPT (CGPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CGPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CGPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CGPT tokeni tokenoomikat, avastage CGPT tokeni reaalajas hinda!

ChainGPT (CGPT) hinna ajalugu CGPT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CGPT hinna ajalugu kohe!

CGPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CGPT võiks suunduda? Meie CGPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CGPT tokeni hinna ennustust kohe!

