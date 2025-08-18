ChainGPT (CGPT) reaalajas hind on $ 0.097418. Viimase 24 tunni jooksul CGPT kaubeldud madalaim $ 0.094787 ja kõrgeim $ 0.100017 näitab aktiivset turu volatiivsust. CGPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5567279175745941 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008.
Lüliajalise tootluse osas on CGPT muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -7.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ChainGPT (CGPT) – turuteave
No.428
$ 83.45M
$ 603.34K
$ 97.42M
856.63M
1,000,000,000
997,832,389.4647747
85.66%
BSC
ChainGPT praegune turukapitalisatsioon on $ 83.45M$ 603.34K 24 tunnise kauplemismahuga. CGPT ringlev varu on 856.63M, mille koguvaru on 997832389.4647747. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.42M.
ChainGPT (CGPT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ChainGPT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00218125
-2.19%
30 päeva
$ -0.013777
-12.39%
60 päeva
$ +0.012219
+14.34%
90 päeva
$ -0.023081
-19.16%
ChainGPT Hinnamuutus täna
Täna registreeris CGPT muutuse $ -0.00218125 (-2.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ChainGPT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.013777 (-12.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ChainGPT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CGPT $ +0.012219 (+14.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ChainGPT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.023081 (-19.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ChainGPT (CGPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.
ChainGPT hinna ennustus (USD)
Kui palju on ChainGPT (CGPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainGPT (CGPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainGPT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ChainGPT (CGPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CGPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ChainGPT (CGPT) ostujuhend
