ChainGPT hind(CGPT)

1 CGPT/USD reaalajas hind:

$0.097419
$0.097419$0.097419
-2.19%1D
USD
ChainGPT (CGPT) reaalajas hinnagraafik
ChainGPT (CGPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.094787
$ 0.094787$ 0.094787
24 h madal
$ 0.100017
$ 0.100017$ 0.100017
24 h kõrge

$ 0.094787
$ 0.094787$ 0.094787

$ 0.100017
$ 0.100017$ 0.100017

$ 0.5567279175745941
$ 0.5567279175745941$ 0.5567279175745941

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

+0.29%

-2.19%

-7.15%

-7.15%

ChainGPT (CGPT) reaalajas hind on $ 0.097418. Viimase 24 tunni jooksul CGPT kaubeldud madalaim $ 0.094787 ja kõrgeim $ 0.100017 näitab aktiivset turu volatiivsust. CGPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5567279175745941 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008.

Lüliajalise tootluse osas on CGPT muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, -2.19% 24 tunni vältel -7.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ChainGPT (CGPT) – turuteave

No.428

$ 83.45M
$ 83.45M$ 83.45M

$ 603.34K
$ 603.34K$ 603.34K

$ 97.42M
$ 97.42M$ 97.42M

856.63M
856.63M 856.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

997,832,389.4647747
997,832,389.4647747 997,832,389.4647747

85.66%

BSC

ChainGPT praegune turukapitalisatsioon on $ 83.45M $ 603.34K 24 tunnise kauplemismahuga. CGPT ringlev varu on 856.63M, mille koguvaru on 997832389.4647747. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.42M.

ChainGPT (CGPT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ChainGPT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00218125-2.19%
30 päeva$ -0.013777-12.39%
60 päeva$ +0.012219+14.34%
90 päeva$ -0.023081-19.16%
ChainGPT Hinnamuutus täna

Täna registreeris CGPT muutuse $ -0.00218125 (-2.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ChainGPT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.013777 (-12.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ChainGPT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CGPT $ +0.012219 (+14.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ChainGPT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.023081 (-19.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ChainGPT (CGPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ChainGPT hinnaajaloo lehte.

Mis on ChainGPT (CGPT)

ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

ChainGPT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ChainGPT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CGPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ChainGPT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ChainGPT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ChainGPT hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChainGPT (CGPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainGPT (CGPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainGPT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChainGPT hinna ennustust kohe!

ChainGPT (CGPT) tokenoomika

ChainGPT (CGPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CGPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ChainGPT (CGPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ChainGPT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ChainGPT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CGPT kohalike valuutade suhtes

ChainGPT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ChainGPT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ChainGPT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChainGPT kohta

Kui palju on ChainGPT (CGPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CGPT hind USD on 0.097418 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CGPT/USD hind?
Praegune hind CGPT/USD on $ 0.097418. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ChainGPT turukapitalisatsioon?
CGPT turukapitalisatsioon on $ 83.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CGPT ringlev varu?
CGPT ringlev varu on 856.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGPT (ATH) hind?
CGPT saavutab ATH hinna summas 0.5567279175745941 USD.
Mis oli kõigi aegade CGPT madalaim (ATL) hind?
CGPT nägi ATL hinda summas 0.008 USD.
Milline on CGPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CGPT kauplemismaht on $ 603.34K USD.
Kas CGPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CGPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGPT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

