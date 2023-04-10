CGPT

ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

NimiCGPT

KohtNo.482

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)2.13%

Ringlev varu857,018,601.2974461

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru997,832,384.4646686

Ringluse määr0.857%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.5567279175745941,2024-03-12

Madalaim hind0.008,2023-04-10

Avalik plokiahelBSC

TutvustusChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
CGPT/USDC
ChainGPT
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (CGPT)
--
24 h summa (USDC)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
CGPT/USDC
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (CGPT)
--
24 h summa (USDC)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...