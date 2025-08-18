Mis on Carnomaly (CARR)

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

Carnomaly hinna ennustus (USD)

Kui palju on Carnomaly (CARR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Carnomaly (CARR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Carnomaly nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Carnomaly hinna ennustust kohe!

Carnomaly (CARR) tokenoomika

Carnomaly (CARR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CARR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Carnomaly ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Carnomaly võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Carnomaly kohta Kui palju on Carnomaly (CARR) tänapäeval väärt? Reaalajas CARR hind USD on 0.001509 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CARR/USD hind? $ 0.001509 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CARR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Carnomaly turukapitalisatsioon? CARR turukapitalisatsioon on $ 2.43M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CARR ringlev varu? CARR ringlev varu on 1.61B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CARR (ATH) hind? CARR saavutab ATH hinna summas 0.00729951538592808 USD . Mis oli kõigi aegade CARR madalaim (ATL) hind? CARR nägi ATL hinda summas 0.000106941883725881 USD . Milline on CARR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CARR kauplemismaht on $ 7.64K USD . Kas CARR sel aastal kõrgemale ka suundub? CARR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CARR hinna ennustust

