Carnomaly (CARR) reaalajas hind on $ 0.001509. Viimase 24 tunni jooksul CARR kaubeldud madalaim $ 0.001425 ja kõrgeim $ 0.001538 näitab aktiivset turu volatiivsust. CARRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00729951538592808 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000106941883725881.
Lüliajalise tootluse osas on CARR muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -20.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Carnomaly (CARR) – turuteave
No.1779
$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M
$ 7.64K
$ 7.64K$ 7.64K
$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M
1.61B
1.61B 1.61B
1,750,000,000
1,750,000,000 1,750,000,000
1,750,000,000
1,750,000,000 1,750,000,000
91.88%
MATIC
Carnomaly praegune turukapitalisatsioon on $ 2.43M$ 7.64K 24 tunnise kauplemismahuga. CARR ringlev varu on 1.61B, mille koguvaru on 1750000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.64M.
Carnomaly (CARR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Carnomaly tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000451
+42.62%
60 päeva
$ +0.000445
+41.82%
90 päeva
$ +0.000398
+35.82%
Carnomaly Hinnamuutus täna
Täna registreeris CARR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Carnomaly 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000451 (+42.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Carnomaly 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CARR $ +0.000445 (+41.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Carnomaly 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000398 (+35.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Carnomaly (CARR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".
Carnomaly on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Carnomaly investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CARR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Carnomaly kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Carnomaly ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Carnomaly hinna ennustus (USD)
Kui palju on Carnomaly (CARR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Carnomaly (CARR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Carnomaly nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Carnomaly (CARR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CARR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Carnomaly (CARR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Carnomaly osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Carnomaly osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
