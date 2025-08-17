Rohkem infot CAPTAINBNB

$0.008851
+7.19%1D
CaptainBNB (CAPTAINBNB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:59:22 (UTC+8)

CaptainBNB (CAPTAINBNB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.008009
24 h madal
$ 0.009
24 h kõrge

$ 0.008009
$ 0.009
$ 0.05958375622467668
$ 0.000269205929163152
+1.20%

+7.19%

-4.24%

-4.24%

CaptainBNB (CAPTAINBNB) reaalajas hind on $ 0.008851. Viimase 24 tunni jooksul CAPTAINBNB kaubeldud madalaim $ 0.008009 ja kõrgeim $ 0.009 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAPTAINBNBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05958375622467668 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000269205929163152.

Lüliajalise tootluse osas on CAPTAINBNB muutunud +1.20% viimase tunni jooksul, +7.19% 24 tunni vältel -4.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CaptainBNB (CAPTAINBNB) – turuteave

No.3777

$ 0.00
$ 63.32K
$ 8.85M
0.00
1,000,000,000
BSC

CaptainBNB praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 63.32K 24 tunnise kauplemismahuga. CAPTAINBNB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

CaptainBNB (CAPTAINBNB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse CaptainBNB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0005937+7.19%
30 päeva$ +0.001026+13.11%
60 päeva$ +0.001829+26.04%
90 päeva$ +0.001699+23.75%
CaptainBNB Hinnamuutus täna

Täna registreeris CAPTAINBNB muutuse $ +0.0005937 (+7.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

CaptainBNB 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001026 (+13.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

CaptainBNB 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAPTAINBNB $ +0.001829 (+26.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

CaptainBNB 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001699 (+23.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada CaptainBNB (CAPTAINBNB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on CaptainBNB (CAPTAINBNB)

Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain.

CaptainBNB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CaptainBNB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida CAPTAINBNB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse CaptainBNB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CaptainBNB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

CaptainBNB hinna ennustus (USD)

Kui palju on CaptainBNB (CAPTAINBNB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CaptainBNB (CAPTAINBNB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CaptainBNB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenoomika

CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAPTAINBNB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas CaptainBNB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CaptainBNB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CAPTAINBNB kohalike valuutade suhtes

1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/VND
232.914065
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/AUD
A$0.01345352
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/GBP
0.00646123
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/EUR
0.00752335
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/USD
$0.008851
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/MYR
RM0.03726271
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/TRY
0.36103229
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/JPY
¥1.301097
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/ARS
ARS$11.47983551
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/RUB
0.70551321
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/INR
0.77455101
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/IDR
Rp142.75804453
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/KRW
12.29297688
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/PHP
0.50052405
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/EGP
￡E.0.42714926
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/BRL
R$0.0477954
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/CAD
C$0.01221438
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/BDT
1.07486544
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/NGN
13.57513274
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/UAH
0.36474971
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/VES
Bs1.194885
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/CLP
$8.532364
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/PKR
Rs2.50731128
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/KZT
4.79201991
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/THB
฿0.2858873
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/TWD
NT$0.26579553
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/AED
د.إ0.03248317
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/CHF
Fr0.0070808
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/HKD
HK$0.06921482
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/AMD
֏3.38338326
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/MAD
.د.م0.07957049
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/MXN
$0.16701837
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/PLN
0.03221764
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/RON
лв0.03823632
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/SEK
kr0.08452705
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/BGN
лв0.01478117
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/HUF
Ft2.9880976
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/CZK
0.1849859
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/KWD
د.ك0.002699555
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/ILS
0.02982787
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/NOK
kr0.09019169
1 CaptainBNB(CAPTAINBNB)/NZD
$0.01486968

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest CaptainBNB võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse CaptainBNB ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CaptainBNB kohta

Kui palju on CaptainBNB (CAPTAINBNB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAPTAINBNB hind USD on 0.008851 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAPTAINBNB/USD hind?
Praegune hind CAPTAINBNB/USD on $ 0.008851. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CaptainBNB turukapitalisatsioon?
CAPTAINBNB turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAPTAINBNB ringlev varu?
CAPTAINBNB ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAPTAINBNB (ATH) hind?
CAPTAINBNB saavutab ATH hinna summas 0.05958375622467668 USD.
Mis oli kõigi aegade CAPTAINBNB madalaim (ATL) hind?
CAPTAINBNB nägi ATL hinda summas 0.000269205929163152 USD.
Milline on CAPTAINBNB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAPTAINBNB kauplemismaht on $ 63.32K USD.
Kas CAPTAINBNB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAPTAINBNB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAPTAINBNB hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 23:59:22 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
