CaptainBNB (CAPTAINBNB) reaalajas hind on $ 0.008851. Viimase 24 tunni jooksul CAPTAINBNB kaubeldud madalaim $ 0.008009 ja kõrgeim $ 0.009 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAPTAINBNBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05958375622467668 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000269205929163152.
Lüliajalise tootluse osas on CAPTAINBNB muutunud +1.20% viimase tunni jooksul, +7.19% 24 tunni vältel -4.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CaptainBNB (CAPTAINBNB) – turuteave
CaptainBNB (CAPTAINBNB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CaptainBNB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0005937
+7.19%
30 päeva
$ +0.001026
+13.11%
60 päeva
$ +0.001829
+26.04%
90 päeva
$ +0.001699
+23.75%
CaptainBNB Hinnamuutus täna
Täna registreeris CAPTAINBNB muutuse $ +0.0005937 (+7.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CaptainBNB 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001026 (+13.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CaptainBNB 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAPTAINBNB $ +0.001829 (+26.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CaptainBNB 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001699 (+23.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada CaptainBNB (CAPTAINBNB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain.
CaptainBNB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie CaptainBNB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CAPTAINBNB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse CaptainBNB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie CaptainBNB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
CaptainBNB hinna ennustus (USD)
Kui palju on CaptainBNB (CAPTAINBNB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CaptainBNB (CAPTAINBNB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CaptainBNB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAPTAINBNB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
CaptainBNB (CAPTAINBNB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas CaptainBNB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust CaptainBNB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
