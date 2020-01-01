CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CaptainBNB (CAPTAINBNB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CaptainBNB (CAPTAINBNB) teave Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain. Ametlik veebisait: https://captainbnb.xyz/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x47a1eb0b825b73e6a14807beaecafef199d5477c Ostke CAPTAINBNB kohe!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CaptainBNB (CAPTAINBNB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.41M $ 8.41M $ 8.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 Praegune hind: $ 0.008409 $ 0.008409 $ 0.008409 Lisateave CaptainBNB (CAPTAINBNB) hinna kohta

CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAPTAINBNB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAPTAINBNB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAPTAINBNB tokeni tokenoomikat, avastage CAPTAINBNB tokeni reaalajas hinda!

