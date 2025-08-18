CANTO (CANTO) reaalajas hind on $ 0.006268. Viimase 24 tunni jooksul CANTO kaubeldud madalaim $ 0.006073 ja kõrgeim $ 0.006542 näitab aktiivset turu volatiivsust. CANTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7665209142935074 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005957334725411434.
Lüliajalise tootluse osas on CANTO muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -1.30% 24 tunni vältel -6.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CANTO (CANTO) – turuteave
CANTO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.22K 24 tunnise kauplemismahuga. CANTO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
CANTO (CANTO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse CANTO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000825
-1.30%
30 päeva
$ -0.000922
-12.83%
60 päeva
$ -0.002038
-24.54%
90 päeva
$ -0.003535
-36.07%
CANTO Hinnamuutus täna
Täna registreeris CANTO muutuse $ -0.0000825 (-1.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
CANTO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000922 (-12.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
CANTO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CANTO $ -0.002038 (-24.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
CANTO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003535 (-36.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
The first iteration of Canto is a permissionless general-purpose blockchain running the Ethereum Virtual Machine (EVM). It was built to deliver on the promise of DeFi – that through a post-traditional financial movement, new systems will be made accessible, transparent, decentralized, and free.
