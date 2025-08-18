Rohkem infot CAKE

PancakeSwap logo

PancakeSwap hind(CAKE)

1 CAKE/USD reaalajas hind:

$2.79
$2.79$2.79
-0.88%1D
USD
PancakeSwap (CAKE) reaalajas hinnagraafik
PancakeSwap (CAKE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.705
$ 2.705$ 2.705
24 h madal
$ 2.83
$ 2.83$ 2.83
24 h kõrge

$ 2.705
$ 2.705$ 2.705

$ 2.83
$ 2.83$ 2.83

$ 44.18234972
$ 44.18234972$ 44.18234972

$ 0.00023177
$ 0.00023177$ 0.00023177

-0.75%

-0.88%

-1.07%

-1.07%

PancakeSwap (CAKE) reaalajas hind on $ 2.787. Viimase 24 tunni jooksul CAKE kaubeldud madalaim $ 2.705 ja kõrgeim $ 2.83 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 44.18234972 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00023177.

Lüliajalise tootluse osas on CAKE muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -0.88% 24 tunni vältel -1.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PancakeSwap (CAKE) – turuteave

No.81

$ 960.29M
$ 960.29M$ 960.29M

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B

344.56M
344.56M 344.56M

450,000,000
450,000,000 450,000,000

363,572,100.3024857
363,572,100.3024857 363,572,100.3024857

76.56%

0.02%

BSC

PancakeSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 960.29M $ 5.13M 24 tunnise kauplemismahuga. CAKE ringlev varu on 344.56M, mille koguvaru on 363572100.3024857. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.25B.

PancakeSwap (CAKE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PancakeSwap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.02477-0.88%
30 päeva$ +0.096+3.56%
60 päeva$ +0.61+28.02%
90 päeva$ +0.582+26.39%
PancakeSwap Hinnamuutus täna

Täna registreeris CAKE muutuse $ -0.02477 (-0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PancakeSwap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.096 (+3.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PancakeSwap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAKE $ +0.61 (+28.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PancakeSwap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.582 (+26.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PancakeSwap (CAKE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PancakeSwap hinnaajaloo lehte.

Mis on PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

PancakeSwap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PancakeSwap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CAKE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PancakeSwap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PancakeSwap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PancakeSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on PancakeSwap (CAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PancakeSwap (CAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PancakeSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PancakeSwap hinna ennustust kohe!

PancakeSwap (CAKE) tokenoomika

PancakeSwap (CAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PancakeSwap (CAKE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PancakeSwap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PancakeSwap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CAKE kohalike valuutade suhtes

1 PancakeSwap(CAKE)/VND
73,339.905
1 PancakeSwap(CAKE)/AUD
A$4.23624
1 PancakeSwap(CAKE)/GBP
2.03451
1 PancakeSwap(CAKE)/EUR
2.36895
1 PancakeSwap(CAKE)/USD
$2.787
1 PancakeSwap(CAKE)/MYR
RM11.73327
1 PancakeSwap(CAKE)/TRY
113.68173
1 PancakeSwap(CAKE)/JPY
¥409.689
1 PancakeSwap(CAKE)/ARS
ARS$3,614.76687
1 PancakeSwap(CAKE)/RUB
222.15177
1 PancakeSwap(CAKE)/INR
243.89037
1 PancakeSwap(CAKE)/IDR
Rp44,951.60661
1 PancakeSwap(CAKE)/KRW
3,870.80856
1 PancakeSwap(CAKE)/PHP
157.60485
1 PancakeSwap(CAKE)/EGP
￡E.134.50062
1 PancakeSwap(CAKE)/BRL
R$15.0498
1 PancakeSwap(CAKE)/CAD
C$3.84606
1 PancakeSwap(CAKE)/BDT
338.45328
1 PancakeSwap(CAKE)/NGN
4,274.53338
1 PancakeSwap(CAKE)/UAH
114.85227
1 PancakeSwap(CAKE)/VES
Bs376.245
1 PancakeSwap(CAKE)/CLP
$2,686.668
1 PancakeSwap(CAKE)/PKR
Rs789.50136
1 PancakeSwap(CAKE)/KZT
1,508.90967
1 PancakeSwap(CAKE)/THB
฿90.0201
1 PancakeSwap(CAKE)/TWD
NT$83.69361
1 PancakeSwap(CAKE)/AED
د.إ10.22829
1 PancakeSwap(CAKE)/CHF
Fr2.2296
1 PancakeSwap(CAKE)/HKD
HK$21.79434
1 PancakeSwap(CAKE)/AMD
֏1,065.35862
1 PancakeSwap(CAKE)/MAD
.د.م25.05513
1 PancakeSwap(CAKE)/MXN
$52.59069
1 PancakeSwap(CAKE)/PLN
10.14468
1 PancakeSwap(CAKE)/RON
лв12.03984
1 PancakeSwap(CAKE)/SEK
kr26.61585
1 PancakeSwap(CAKE)/BGN
лв4.65429
1 PancakeSwap(CAKE)/HUF
Ft940.8912
1 PancakeSwap(CAKE)/CZK
58.2483
1 PancakeSwap(CAKE)/KWD
د.ك0.850035
1 PancakeSwap(CAKE)/ILS
9.39219
1 PancakeSwap(CAKE)/NOK
kr28.39953
1 PancakeSwap(CAKE)/NZD
$4.68216

PancakeSwap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PancakeSwap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PancakeSwap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PancakeSwap kohta

Kui palju on PancakeSwap (CAKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAKE hind USD on 2.787 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAKE/USD hind?
Praegune hind CAKE/USD on $ 2.787. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PancakeSwap turukapitalisatsioon?
CAKE turukapitalisatsioon on $ 960.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAKE ringlev varu?
CAKE ringlev varu on 344.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAKE (ATH) hind?
CAKE saavutab ATH hinna summas 44.18234972 USD.
Mis oli kõigi aegade CAKE madalaim (ATL) hind?
CAKE nägi ATL hinda summas 0.00023177 USD.
Milline on CAKE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAKE kauplemismaht on $ 5.13M USD.
Kas CAKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAKE hinna ennustust.
PancakeSwap (CAKE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

