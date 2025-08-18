PancakeSwap (CAKE) reaalajas hind on $ 2.787. Viimase 24 tunni jooksul CAKE kaubeldud madalaim $ 2.705 ja kõrgeim $ 2.83 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 44.18234972 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00023177.
Lüliajalise tootluse osas on CAKE muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -0.88% 24 tunni vältel -1.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PancakeSwap (CAKE) – turuteave
No.81
$ 960.29M
$ 960.29M$ 960.29M
$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M
$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B
344.56M
344.56M 344.56M
450,000,000
450,000,000 450,000,000
363,572,100.3024857
363,572,100.3024857 363,572,100.3024857
76.56%
0.02%
BSC
PancakeSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 960.29M$ 5.13M 24 tunnise kauplemismahuga. CAKE ringlev varu on 344.56M, mille koguvaru on 363572100.3024857. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.25B.
PancakeSwap (CAKE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PancakeSwap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.02477
-0.88%
30 päeva
$ +0.096
+3.56%
60 päeva
$ +0.61
+28.02%
90 päeva
$ +0.582
+26.39%
PancakeSwap Hinnamuutus täna
Täna registreeris CAKE muutuse $ -0.02477 (-0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PancakeSwap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.096 (+3.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PancakeSwap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CAKE $ +0.61 (+28.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PancakeSwap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.582 (+26.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PancakeSwap (CAKE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.
PancakeSwap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PancakeSwap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CAKE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PancakeSwap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PancakeSwap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PancakeSwap hinna ennustus (USD)
Kui palju on PancakeSwap (CAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PancakeSwap (CAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PancakeSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PancakeSwap (CAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PancakeSwap (CAKE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PancakeSwap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PancakeSwap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.