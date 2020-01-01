PancakeSwap (CAKE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PancakeSwap (CAKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PancakeSwap (CAKE) teave PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity. Ametlik veebisait: https://pancakeswap.finance/ Valge raamat: https://docs.pancakeswap.finance/developers Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4qQeZ5LwSz6HuupUu8jCtgXyW1mYQcNbFAW1sWZp89HL Ostke CAKE kohe!

PancakeSwap (CAKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PancakeSwap (CAKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 887.90M $ 887.90M $ 887.90M Koguvaru: $ 363.14M $ 363.14M $ 363.14M Ringlev varu: $ 344.28M $ 344.28M $ 344.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Kõigi aegade kõrgeim: $ 44.137 $ 44.137 $ 44.137 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00023177 $ 0.00023177 $ 0.00023177 Praegune hind: $ 2.579 $ 2.579 $ 2.579 Lisateave PancakeSwap (CAKE) hinna kohta

PancakeSwap (CAKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PancakeSwap (CAKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAKE tokeni tokenoomikat, avastage CAKE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CAKE Kas olete huvitatud PancakeSwap (CAKE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CAKE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CAKE MEXC-ist osta!

PancakeSwap (CAKE) hinna ajalugu CAKE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CAKE hinna ajalugu kohe!

CAKE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CAKE võiks suunduda? Meie CAKE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CAKE tokeni hinna ennustust kohe!

