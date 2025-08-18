BitTorrent (BTT) reaalajas hind on $ 0.0000006835. Viimase 24 tunni jooksul BTT kaubeldud madalaim $ 0.0000006779 ja kõrgeim $ 0.0000006901 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000003054389068335 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000365670530465.
Lüliajalise tootluse osas on BTT muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -0.79% 24 tunni vältel -1.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BitTorrent (BTT) – turuteave
BitTorrent praegune turukapitalisatsioon on $ 673.97M$ 93.66K 24 tunnise kauplemismahuga. BTT ringlev varu on 986.06T, mille koguvaru on 990000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
BitTorrent (BTT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BitTorrent tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000005443
-0.79%
30 päeva
$ -0.0000000339
-4.73%
60 päeva
$ +0.000000058
+9.27%
90 päeva
$ -0.0000000434
-5.98%
BitTorrent Hinnamuutus täna
Täna registreeris BTT muutuse $ -0.000000005443 (-0.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BitTorrent 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000339 (-4.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BitTorrent 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BTT $ +0.000000058 (+9.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BitTorrent 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000434 (-5.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BitTorrent (BTT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.
BitTorrent on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BitTorrent investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BTT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BitTorrent kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BitTorrent ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BitTorrent hinna ennustus (USD)
Kui palju on BitTorrent (BTT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitTorrent (BTT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitTorrent nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BitTorrent (BTT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BitTorrent (BTT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BitTorrent osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BitTorrent osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.