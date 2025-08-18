Mis on BitTorrent (BTT)

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitTorrent kohta Kui palju on BitTorrent (BTT) tänapäeval väärt? Reaalajas BTT hind USD on 0.0000006835 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BTT/USD hind? $ 0.0000006835 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BTT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BitTorrent turukapitalisatsioon? BTT turukapitalisatsioon on $ 673.97M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BTT ringlev varu? BTT ringlev varu on 986.06T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTT (ATH) hind? BTT saavutab ATH hinna summas 0.000003054389068335 USD . Mis oli kõigi aegade BTT madalaim (ATL) hind? BTT nägi ATL hinda summas 0.000000365670530465 USD . Milline on BTT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BTT kauplemismaht on $ 93.66K USD . Kas BTT sel aastal kõrgemale ka suundub? BTT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTT hinna ennustust

