Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

KohtNo.108

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu986,061,142,857,000

Maksimaalne varu0

Koguvaru990,000,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2019-02-01 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.000120 USDT

Kõigi aegade kõrgeim0.000003054389068335,2022-01-18

Madalaim hind0.000000365670530465,2023-10-13

Avalik plokiahelTRX

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...