BitcoinSV logo

BitcoinSV hind(BSV)

1 BSV/USD reaalajas hind:

$27.65
-1.35%1D
USD
BitcoinSV (BSV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:41:17 (UTC+8)

BitcoinSV (BSV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 27.54
24 h madal
$ 28.2
24 h kõrge

$ 27.54
$ 28.2
$ 491.6353891
$ 22.957323388337606
+0.21%

-1.35%

-4.46%

-4.46%

BitcoinSV (BSV) reaalajas hind on $ 27.66. Viimase 24 tunni jooksul BSV kaubeldud madalaim $ 27.54 ja kõrgeim $ 28.2 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 491.6353891 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 22.957323388337606.

Lüliajalise tootluse osas on BSV muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -1.35% 24 tunni vältel -4.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BitcoinSV (BSV) – turuteave

No.112

$ 550.63M
$ 155.78K
$ 550.63M
19.91M
19,907,090.625
0.01%

2018-11-09 00:00:00

$ 88.3
BSV

BitcoinSV praegune turukapitalisatsioon on $ 550.63M $ 155.78K 24 tunnise kauplemismahuga. BSV ringlev varu on 19.91M, mille koguvaru on 19907090.625. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

BitcoinSV (BSV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BitcoinSV tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.3784-1.35%
30 päeva$ -1.73-5.89%
60 päeva$ -3.37-10.87%
90 päeva$ -8.25-22.98%
BitcoinSV Hinnamuutus täna

Täna registreeris BSV muutuse $ -0.3784 (-1.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BitcoinSV 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.73 (-5.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BitcoinSV 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BSV $ -3.37 (-10.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BitcoinSV 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -8.25 (-22.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BitcoinSV (BSV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BitcoinSV hinnaajaloo lehte.

Mis on BitcoinSV (BSV)

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

BitcoinSV on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BitcoinSV investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BSV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BitcoinSV kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BitcoinSV ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BitcoinSV hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitcoinSV (BSV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitcoinSV (BSV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitcoinSV nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitcoinSV hinna ennustust kohe!

BitcoinSV (BSV) tokenoomika

BitcoinSV (BSV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BitcoinSV (BSV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BitcoinSV osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BitcoinSV osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BSV kohalike valuutade suhtes

BitcoinSV ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BitcoinSV võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse BitcoinSV ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitcoinSV kohta

Kui palju on BitcoinSV (BSV) tänapäeval väärt?
Reaalajas BSV hind USD on 27.66 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BSV/USD hind?
Praegune hind BSV/USD on $ 27.66. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BitcoinSV turukapitalisatsioon?
BSV turukapitalisatsioon on $ 550.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BSV ringlev varu?
BSV ringlev varu on 19.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BSV (ATH) hind?
BSV saavutab ATH hinna summas 491.6353891 USD.
Mis oli kõigi aegade BSV madalaim (ATL) hind?
BSV nägi ATL hinda summas 22.957323388337606 USD.
Milline on BSV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BSV kauplemismaht on $ 155.78K USD.
Kas BSV sel aastal kõrgemale ka suundub?
BSV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BSV hinna ennustust.
BitcoinSV (BSV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BSV/USD kalkulaator

Summa

BSV
BSV
USD
USD

1 BSV = 27.66 USD

Kauplemine: BSV

BSVUSDT
$27.65
$27.65$27.65
-1.39%

Liituge MEXC-ga juba täna

