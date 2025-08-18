BitcoinSV (BSV) reaalajas hind on $ 27.66. Viimase 24 tunni jooksul BSV kaubeldud madalaim $ 27.54 ja kõrgeim $ 28.2 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 491.6353891 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 22.957323388337606.
Lüliajalise tootluse osas on BSV muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -1.35% 24 tunni vältel -4.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BitcoinSV (BSV) – turuteave
$ 550.63M
$ 155.78K
$ 550.63M
19.91M
19,907,090.625
$ 88.3
BitcoinSV praegune turukapitalisatsioon on $ 550.63M 24 tunnise kauplemismahuga. BSV ringlev varu on 19.91M, mille koguvaru on 19907090.625. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
BitcoinSV (BSV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BitcoinSV tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.3784
-1.35%
30 päeva
$ -1.73
-5.89%
60 päeva
$ -3.37
-10.87%
90 päeva
$ -8.25
-22.98%
BitcoinSV Hinnamuutus täna
Täna registreeris BSV muutuse $ -0.3784 (-1.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BitcoinSV 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.73 (-5.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BitcoinSV 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BSV $ -3.37 (-10.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BitcoinSV 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -8.25 (-22.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BitcoinSV (BSV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.
BitcoinSV hinna ennustus (USD)
Kui palju on BitcoinSV (BSV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitcoinSV (BSV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitcoinSV nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BitcoinSV (BSV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.