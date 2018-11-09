BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

NimiBSV

KohtNo.115

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)%201,73

Ringlev varu19.915.550

Maksimaalne varu0

Koguvaru19.915.550

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2018-11-09 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti88,3 USDT

Kõigi aegade kõrgeim491.6353891,2021-04-16

Madalaim hind22.957323388337606,2025-07-01

Avalik plokiahelBSV

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...