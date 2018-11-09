BitcoinSV (BSV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BitcoinSV (BSV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BitcoinSV (BSV) teave The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably. Ametlik veebisait: https://www.bsvblockchain.org/ Plokiahela Explorer: https://whatsonchain.com/ Ostke BSV kohe!

BitcoinSV (BSV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BitcoinSV (BSV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 524.39M $ 524.39M $ 524.39M Koguvaru: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M Ringlev varu: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 524.39M $ 524.39M $ 524.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 495.1033 $ 495.1033 $ 495.1033 Kõigi aegade madalaim: $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 Praegune hind: $ 26.34 $ 26.34 $ 26.34 Lisateave BitcoinSV (BSV) hinna kohta

BitcoinSV (BSV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BitcoinSV (BSV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BSV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BSV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BSV tokeni tokenoomikat, avastage BSV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BSV Kas olete huvitatud BitcoinSV (BSV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BSV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BSV MEXC-ist osta!

BitcoinSV (BSV) hinna ajalugu BSV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BSV hinna ajalugu kohe!

BSV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BSV võiks suunduda? Meie BSV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BSV tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!