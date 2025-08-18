Botto (BOTTO) reaalajas hind on $ 0.2963. Viimase 24 tunni jooksul BOTTO kaubeldud madalaim $ 0.2852 ja kõrgeim $ 0.3061 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOTTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.940308473361901 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.029699974363140962.
Lüliajalise tootluse osas on BOTTO muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -1.23% 24 tunni vältel -6.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Botto (BOTTO) – turuteave
Botto praegune turukapitalisatsioon on $ 14.45M$ 58.75K 24 tunnise kauplemismahuga. BOTTO ringlev varu on 48.78M, mille koguvaru on 93872825.47976364. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.63M.
Botto (BOTTO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Botto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00369
-1.23%
30 päeva
$ -0.0261
-8.10%
60 päeva
$ +0.0663
+28.82%
90 päeva
$ +0.025
+9.21%
Botto Hinnamuutus täna
Täna registreeris BOTTO muutuse $ -0.00369 (-1.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Botto 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0261 (-8.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Botto 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOTTO $ +0.0663 (+28.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Botto 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.025 (+9.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Botto (BOTTO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'.
The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.
Botto hinna ennustus (USD)
Kui palju on Botto (BOTTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Botto (BOTTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Botto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Botto (BOTTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOTTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Botto (BOTTO) ostujuhend
