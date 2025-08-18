Rohkem infot BOTTO

BOTTO Hinnainfo

BOTTO Valge raamat

BOTTO Ametlik veebisait

BOTTO Tokenoomika

BOTTO Hinnaprognoos

BOTTO Ajalugu

BOTTO – ostujuhend

BOTTO-usaldusraha valuutakonverter

BOTTO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Botto logo

Botto hind(BOTTO)

1 BOTTO/USD reaalajas hind:

$0.2963
$0.2963$0.2963
-1.23%1D
USD
Botto (BOTTO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:49:35 (UTC+8)

Botto (BOTTO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2852
$ 0.2852$ 0.2852
24 h madal
$ 0.3061
$ 0.3061$ 0.3061
24 h kõrge

$ 0.2852
$ 0.2852$ 0.2852

$ 0.3061
$ 0.3061$ 0.3061

$ 6.940308473361901
$ 6.940308473361901$ 6.940308473361901

$ 0.029699974363140962
$ 0.029699974363140962$ 0.029699974363140962

-0.21%

-1.23%

-6.65%

-6.65%

Botto (BOTTO) reaalajas hind on $ 0.2963. Viimase 24 tunni jooksul BOTTO kaubeldud madalaim $ 0.2852 ja kõrgeim $ 0.3061 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOTTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.940308473361901 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.029699974363140962.

Lüliajalise tootluse osas on BOTTO muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -1.23% 24 tunni vältel -6.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Botto (BOTTO) – turuteave

No.1014

$ 14.45M
$ 14.45M$ 14.45M

$ 58.75K
$ 58.75K$ 58.75K

$ 29.63M
$ 29.63M$ 29.63M

48.78M
48.78M 48.78M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

93,872,825.47976364
93,872,825.47976364 93,872,825.47976364

48.77%

ETH

Botto praegune turukapitalisatsioon on $ 14.45M $ 58.75K 24 tunnise kauplemismahuga. BOTTO ringlev varu on 48.78M, mille koguvaru on 93872825.47976364. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.63M.

Botto (BOTTO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Botto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00369-1.23%
30 päeva$ -0.0261-8.10%
60 päeva$ +0.0663+28.82%
90 päeva$ +0.025+9.21%
Botto Hinnamuutus täna

Täna registreeris BOTTO muutuse $ -0.00369 (-1.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Botto 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0261 (-8.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Botto 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BOTTO $ +0.0663 (+28.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Botto 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.025 (+9.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Botto (BOTTO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Botto hinnaajaloo lehte.

Mis on Botto (BOTTO)

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Botto on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Botto investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BOTTO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Botto kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Botto ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Botto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Botto (BOTTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Botto (BOTTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Botto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Botto hinna ennustust kohe!

Botto (BOTTO) tokenoomika

Botto (BOTTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOTTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Botto (BOTTO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Botto osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Botto osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BOTTO kohalike valuutade suhtes

1 Botto(BOTTO)/VND
7,797.1345
1 Botto(BOTTO)/AUD
A$0.453339
1 Botto(BOTTO)/GBP
0.216299
1 Botto(BOTTO)/EUR
0.251855
1 Botto(BOTTO)/USD
$0.2963
1 Botto(BOTTO)/MYR
RM1.247423
1 Botto(BOTTO)/TRY
12.112744
1 Botto(BOTTO)/JPY
¥43.5561
1 Botto(BOTTO)/ARS
ARS$383.806279
1 Botto(BOTTO)/RUB
23.603258
1 Botto(BOTTO)/INR
25.929213
1 Botto(BOTTO)/IDR
Rp4,779.031589
1 Botto(BOTTO)/KRW
411.525144
1 Botto(BOTTO)/PHP
16.823914
1 Botto(BOTTO)/EGP
￡E.14.287586
1 Botto(BOTTO)/BRL
R$1.60002
1 Botto(BOTTO)/CAD
C$0.408894
1 Botto(BOTTO)/BDT
35.944153
1 Botto(BOTTO)/NGN
453.750857
1 Botto(BOTTO)/UAH
12.210523
1 Botto(BOTTO)/VES
Bs40.0005
1 Botto(BOTTO)/CLP
$285.0406
1 Botto(BOTTO)/PKR
Rs83.864752
1 Botto(BOTTO)/KZT
160.247929
1 Botto(BOTTO)/THB
฿9.588268
1 Botto(BOTTO)/TWD
NT$8.897889
1 Botto(BOTTO)/AED
د.إ1.087421
1 Botto(BOTTO)/CHF
Fr0.23704
1 Botto(BOTTO)/HKD
HK$2.317066
1 Botto(BOTTO)/AMD
֏113.30512
1 Botto(BOTTO)/MAD
.د.م2.663737
1 Botto(BOTTO)/MXN
$5.546736
1 Botto(BOTTO)/PLN
1.075569
1 Botto(BOTTO)/RON
лв1.280016
1 Botto(BOTTO)/SEK
kr2.826702
1 Botto(BOTTO)/BGN
лв0.494821
1 Botto(BOTTO)/HUF
Ft99.998287
1 Botto(BOTTO)/CZK
6.19267
1 Botto(BOTTO)/KWD
د.ك0.0900752
1 Botto(BOTTO)/ILS
0.998531
1 Botto(BOTTO)/NOK
kr3.010408
1 Botto(BOTTO)/NZD
$0.497784

Botto ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Botto võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Botto ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Botto kohta

Kui palju on Botto (BOTTO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOTTO hind USD on 0.2963 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOTTO/USD hind?
Praegune hind BOTTO/USD on $ 0.2963. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Botto turukapitalisatsioon?
BOTTO turukapitalisatsioon on $ 14.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOTTO ringlev varu?
BOTTO ringlev varu on 48.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOTTO (ATH) hind?
BOTTO saavutab ATH hinna summas 6.940308473361901 USD.
Mis oli kõigi aegade BOTTO madalaim (ATL) hind?
BOTTO nägi ATL hinda summas 0.029699974363140962 USD.
Milline on BOTTO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOTTO kauplemismaht on $ 58.75K USD.
Kas BOTTO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOTTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOTTO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:49:35 (UTC+8)

Botto (BOTTO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BOTTO/USD kalkulaator

Summa

BOTTO
BOTTO
USD
USD

1 BOTTO = 0.2963 USD

Kauplemine: BOTTO

BOTTOUSDT
$0.2963
$0.2963$0.2963
-1.29%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu