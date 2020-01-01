Botto (BOTTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Botto (BOTTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Botto (BOTTO) teave Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. Ametlik veebisait: https://www.botto.com Valge raamat: https://docs.botto.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba Ostke BOTTO kohe!

Botto (BOTTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Botto (BOTTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.41M $ 13.41M $ 13.41M Koguvaru: $ 93.87M $ 93.87M $ 93.87M Ringlev varu: $ 48.73M $ 48.73M $ 48.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.53M $ 27.53M $ 27.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.8945 $ 1.8945 $ 1.8945 Kõigi aegade madalaim: $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 Praegune hind: $ 0.2753 $ 0.2753 $ 0.2753 Lisateave Botto (BOTTO) hinna kohta

Botto (BOTTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Botto (BOTTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOTTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOTTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOTTO tokeni tokenoomikat, avastage BOTTO tokeni reaalajas hinda!

Botto (BOTTO) hinna ajalugu BOTTO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BOTTO hinna ajalugu kohe!

BOTTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOTTO võiks suunduda? Meie BOTTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOTTO tokeni hinna ennustust kohe!

