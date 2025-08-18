Rohkem infot BONK

Bonk hind(BONK)

$0.00002398
-2.24%1D
Bonk (BONK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:40:42 (UTC+8)

Bonk (BONK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002371
24 h madal
$ 0.00002479
24 h kõrge

$ 0.00002371
$ 0.00002479
$ 0.000059156192429551
$ 0.000000091971686428
+0.62%

-2.23%

-13.09%

-13.09%

Bonk (BONK) reaalajas hind on $ 0.00002398. Viimase 24 tunni jooksul BONK kaubeldud madalaim $ 0.00002371 ja kõrgeim $ 0.00002479 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000059156192429551 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000091971686428.

Lüliajalise tootluse osas on BONK muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, -2.23% 24 tunni vältel -13.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bonk (BONK) – turuteave

No.51

$ 1.93B
$ 9.30M
$ 2.13B
80.64T
88,872,433,754,423.19
87,995,355,413,642.03
90.74%

0.04%

SOL

Bonk praegune turukapitalisatsioon on $ 1.93B $ 9.30M 24 tunnise kauplemismahuga. BONK ringlev varu on 80.64T, mille koguvaru on 87995355413642.03. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.13B.

Bonk (BONK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bonk tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000005495-2.23%
30 päeva$ -0.00000832-25.76%
60 päeva$ +0.00000966+67.45%
90 päeva$ +0.00000426+21.60%
Bonk Hinnamuutus täna

Täna registreeris BONK muutuse $ -0.0000005495 (-2.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bonk 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000832 (-25.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bonk 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BONK $ +0.00000966 (+67.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bonk 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000426 (+21.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bonk (BONK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bonk hinnaajaloo lehte.

Mis on Bonk (BONK)

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Bonk on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bonk investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BONK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bonk kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bonk ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bonk hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bonk (BONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bonk (BONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bonk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bonk hinna ennustust kohe!

Bonk (BONK) tokenoomika

Bonk (BONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bonk (BONK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bonk osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bonk osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BONK kohalike valuutade suhtes

1 Bonk(BONK)/VND
0.6310337
1 Bonk(BONK)/AUD
A$0.0000366894
1 Bonk(BONK)/GBP
0.0000175054
1 Bonk(BONK)/EUR
0.000020383
1 Bonk(BONK)/USD
$0.00002398
1 Bonk(BONK)/MYR
RM0.0001009558
1 Bonk(BONK)/TRY
0.000979583
1 Bonk(BONK)/JPY
¥0.00352506
1 Bonk(BONK)/ARS
ARS$0.0310620134
1 Bonk(BONK)/RUB
0.0019097672
1 Bonk(BONK)/INR
0.0020984898
1 Bonk(BONK)/IDR
Rp0.3867741394
1 Bonk(BONK)/KRW
0.0333053424
1 Bonk(BONK)/PHP
0.001356069
1 Bonk(BONK)/EGP
￡E.0.0011560758
1 Bonk(BONK)/BRL
R$0.000129492
1 Bonk(BONK)/CAD
C$0.0000330924
1 Bonk(BONK)/BDT
0.0029121312
1 Bonk(BONK)/NGN
0.0367790852
1 Bonk(BONK)/UAH
0.0009882158
1 Bonk(BONK)/VES
Bs0.0032373
1 Bonk(BONK)/CLP
$0.02311672
1 Bonk(BONK)/PKR
Rs0.0067930544
1 Bonk(BONK)/KZT
0.0129830118
1 Bonk(BONK)/THB
฿0.0007752734
1 Bonk(BONK)/TWD
NT$0.0007201194
1 Bonk(BONK)/AED
د.إ0.0000880066
1 Bonk(BONK)/CHF
Fr0.000019184
1 Bonk(BONK)/HKD
HK$0.0001875236
1 Bonk(BONK)/AMD
֏0.0091665948
1 Bonk(BONK)/MAD
.د.م0.0002155802
1 Bonk(BONK)/MXN
$0.0004489056
1 Bonk(BONK)/PLN
0.0000870474
1 Bonk(BONK)/RON
лв0.0001035936
1 Bonk(BONK)/SEK
kr0.0002287692
1 Bonk(BONK)/BGN
лв0.0000400466
1 Bonk(BONK)/HUF
Ft0.0080903724
1 Bonk(BONK)/CZK
0.0005009422
1 Bonk(BONK)/KWD
د.ك0.0000073139
1 Bonk(BONK)/ILS
0.0000808126
1 Bonk(BONK)/NOK
kr0.0002436368
1 Bonk(BONK)/NZD
$0.0000402864

Bonk ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bonk võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bonk ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bonk kohta

Kui palju on Bonk (BONK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BONK hind USD on 0.00002398 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BONK/USD hind?
Praegune hind BONK/USD on $ 0.00002398. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bonk turukapitalisatsioon?
BONK turukapitalisatsioon on $ 1.93B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BONK ringlev varu?
BONK ringlev varu on 80.64T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BONK (ATH) hind?
BONK saavutab ATH hinna summas 0.000059156192429551 USD.
Mis oli kõigi aegade BONK madalaim (ATL) hind?
BONK nägi ATL hinda summas 0.000000091971686428 USD.
Milline on BONK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BONK kauplemismaht on $ 9.30M USD.
Kas BONK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BONK hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:40:42 (UTC+8)

Bonk (BONK) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

