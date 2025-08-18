Bonk (BONK) reaalajas hind on $ 0.00002398. Viimase 24 tunni jooksul BONK kaubeldud madalaim $ 0.00002371 ja kõrgeim $ 0.00002479 näitab aktiivset turu volatiivsust. BONKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000059156192429551 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000091971686428.
Lüliajalise tootluse osas on BONK muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, -2.23% 24 tunni vältel -13.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bonk (BONK) – turuteave
Bonk praegune turukapitalisatsioon on $ 1.93B$ 9.30M 24 tunnise kauplemismahuga. BONK ringlev varu on 80.64T, mille koguvaru on 87995355413642.03. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.13B.
Bonk (BONK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bonk tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000005495
-2.23%
30 päeva
$ -0.00000832
-25.76%
60 päeva
$ +0.00000966
+67.45%
90 päeva
$ +0.00000426
+21.60%
Bonk Hinnamuutus täna
Täna registreeris BONK muutuse $ -0.0000005495 (-2.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bonk 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000832 (-25.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bonk 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BONK $ +0.00000966 (+67.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bonk 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000426 (+21.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bonk (BONK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.
Bonk on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bonk investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BONK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bonk kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bonk ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bonk hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bonk (BONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bonk (BONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bonk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bonk (BONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bonk (BONK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bonk osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bonk osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.