Bonk (BONK) tokenoomika
Bonk (BONK) teave
Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.
Bonk (BONK) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Bonk (BONK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Bonk (BONK) põhjalik tokeni struktuur
Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas BONK tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.
Bonk (BONK) is a Solana-based meme token with deep integrations across DeFi, gaming, and payments within the Solana ecosystem. Its token economics are designed to foster community engagement, incentivize liquidity, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Token Standard & Supply: BONK is primarily an SPL token on Solana, with a maximum supply of approximately 93.56 trillion tokens. It is also bridged to Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, and Arbitrum, but core functionalities are on Solana.
- Initial Distribution: There was no public or private sale; the majority of tokens were distributed via airdrop and ecosystem allocations.
Allocation Mechanism
The initial allocation of BONK tokens is as follows:
|Allocation Recipient
|% of Supply
|Amount (BONK)
|Solana NFT Projects
|21.0%
|21,000,000,000,000
|Early Contributors
|21.0%
|21,000,000,000,000
|BONKDAO
|15.8%
|15,800,000,000,000
|Solana Market Participants & DeFi Users
|15.8%
|15,800,000,000,000
|Solana Artists & Collectors
|10.5%
|10,500,000,000,000
|Initial Liquidity
|5.3%
|5,300,000,000,000
|Solana Developers
|5.3%
|5,300,000,000,000
|Marketing
|5.3%
|5,300,000,000,000
- No Team Sale: No tokens were sold to the public or private investors, and no portion was used for fundraising.
Usage and Incentive Mechanisms
Primary Uses:
- Payments: Used across a growing list of dApps and platforms for payments and rewards.
- DeFi: BONK can be paired with other tokens in liquidity pools (e.g., BonkSwap), earning LPs a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan. 31, 2024).
- Staking: Liquidity providers in incentivized pools (BONK/SOL, BONK/USDC) receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK over time.
- Gaming & NFTs: Used in games, NFT minting, and as rewards in various gamified applications.
- Referral Programs: BONKBot offers referral rewards paid in BONK, funded by a portion of trading fees.
Incentive Mechanisms:
- esBONK Staking: ~55.56 million esBONK distributed daily to LPs. esBONK can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days.
- Referral Rewards: Users referring new traders to BonkBot receive a share of trading fees in BONK (30% first month, 20% second, 10% ongoing).
Locking and Unlocking Mechanisms
Locking
- esBONK Staking: esBONK tokens earned by LPs are locked and can be staked to unlock BONK linearly over 365 days.
- Early Contributors: Their allocation is subject to a 3-year linear vesting schedule.
Unlocking
|Allocation Recipient
|Unlock Type
|Granularity
|Start Date
|End Date
|Locking Period (days)
|Early Contributors
|Linear
|Daily
|2023-01-01
|2025-12-31
|1,096
- Early Contributors: Receive daily unlocks of their allocation over three years, from Jan 1, 2023, to Dec 31, 2025.
- esBONK Staking: Users unlock BONK linearly over 365 days by staking esBONK.
Summary Table: Allocation, Locking, and Unlocking
|Allocation Recipient
|% of Supply
|Locking Mechanism
|Unlocking Period
|Solana NFT Projects
|21.0%
|Not specified
|Not specified
|Early Contributors
|21.0%
|3-year linear vesting
|2023-01-01 to 2025-12-31
|BONKDAO
|15.8%
|Not specified
|Not specified
|Solana Market Participants & DeFi Users
|15.8%
|Not specified
|Not specified
|Solana Artists & Collectors
|10.5%
|Not specified
|Not specified
|Initial Liquidity
|5.3%
|Not specified
|Not specified
|Solana Developers
|5.3%
|Not specified
|Not specified
|Marketing
|5.3%
|Not specified
|Not specified
Additional Notes
- No Mint/Freeze Authority: The BONK token contract on Solana does not have mint or freeze authority, ensuring decentralization and security.
- No Delegated Staking: Staking is for liquidity incentives, not network security; there is no delegated staking or node operation.
- Ecosystem Integrations: BONK is integrated with 100+ dApps, including DeFi, gaming, NFT, and social platforms.
In summary: BONK’s token economics are community-focused, with airdrop-based distribution, strong DeFi incentives, and a transparent, time-locked vesting for contributors. Its utility spans payments, DeFi, gaming, and social rewards, with mechanisms to encourage long-term participation and ecosystem growth.
Bonk (BONK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Bonk (BONK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate BONK tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
BONK tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate BONK tokeni tokenoomikat, avastage BONK tokeni reaalajas hinda!
Kuidas osta üksust BONK
Kas olete huvitatud Bonk (BONK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BONK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.
Bonk (BONK) hinna ajalugu
BONK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
BONK – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu BONK võiks suunduda? Meie BONK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
Ostke Bonk (BONK)
Summa
1 BONK = 0.00002176 USD