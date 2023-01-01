Bonk (BONK) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Bonk (BONK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Bonk (BONK) teave

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Ametlik veebisait:
https://www.bonkcoin.com/
Valge raamat:
https://assets-global.website-files.com/63d9862f53dc8e65d16eb0e0/63de6fb910d0b94a933c4a2f_BONK-PAPER-040223.pdf
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263

Bonk (BONK) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Bonk (BONK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.76B
$ 1.76B
Koguvaru:
$ 88.00T
$ 88.00T
Ringlev varu:
$ 80.71T
$ 80.71T
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.93B
$ 1.93B
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00005993
$ 0.00005993
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000000091971686428
$ 0.000000091971686428
Praegune hind:
$ 0.00002176
$ 0.00002176

Bonk (BONK) põhjalik tokeni struktuur

Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas BONK tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.

Bonk (BONK) is a Solana-based meme token with deep integrations across DeFi, gaming, and payments within the Solana ecosystem. Its token economics are designed to foster community engagement, incentivize liquidity, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Token Standard & Supply: BONK is primarily an SPL token on Solana, with a maximum supply of approximately 93.56 trillion tokens. It is also bridged to Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, and Arbitrum, but core functionalities are on Solana.
  • Initial Distribution: There was no public or private sale; the majority of tokens were distributed via airdrop and ecosystem allocations.

Allocation Mechanism

The initial allocation of BONK tokens is as follows:

Allocation Recipient% of SupplyAmount (BONK)
Solana NFT Projects21.0%21,000,000,000,000
Early Contributors21.0%21,000,000,000,000
BONKDAO15.8%15,800,000,000,000
Solana Market Participants & DeFi Users15.8%15,800,000,000,000
Solana Artists & Collectors10.5%10,500,000,000,000
Initial Liquidity5.3%5,300,000,000,000
Solana Developers5.3%5,300,000,000,000
Marketing5.3%5,300,000,000,000
  • No Team Sale: No tokens were sold to the public or private investors, and no portion was used for fundraising.

Usage and Incentive Mechanisms

Primary Uses:

  • Payments: Used across a growing list of dApps and platforms for payments and rewards.
  • DeFi: BONK can be paired with other tokens in liquidity pools (e.g., BonkSwap), earning LPs a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan. 31, 2024).
  • Staking: Liquidity providers in incentivized pools (BONK/SOL, BONK/USDC) receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK over time.
  • Gaming & NFTs: Used in games, NFT minting, and as rewards in various gamified applications.
  • Referral Programs: BONKBot offers referral rewards paid in BONK, funded by a portion of trading fees.

Incentive Mechanisms:

  • esBONK Staking: ~55.56 million esBONK distributed daily to LPs. esBONK can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days.
  • Referral Rewards: Users referring new traders to BonkBot receive a share of trading fees in BONK (30% first month, 20% second, 10% ongoing).

Locking and Unlocking Mechanisms

Locking

  • esBONK Staking: esBONK tokens earned by LPs are locked and can be staked to unlock BONK linearly over 365 days.
  • Early Contributors: Their allocation is subject to a 3-year linear vesting schedule.

Unlocking

Allocation RecipientUnlock TypeGranularityStart DateEnd DateLocking Period (days)
Early ContributorsLinearDaily2023-01-012025-12-311,096
  • Early Contributors: Receive daily unlocks of their allocation over three years, from Jan 1, 2023, to Dec 31, 2025.
  • esBONK Staking: Users unlock BONK linearly over 365 days by staking esBONK.

Summary Table: Allocation, Locking, and Unlocking

Allocation Recipient% of SupplyLocking MechanismUnlocking Period
Solana NFT Projects21.0%Not specifiedNot specified
Early Contributors21.0%3-year linear vesting2023-01-01 to 2025-12-31
BONKDAO15.8%Not specifiedNot specified
Solana Market Participants & DeFi Users15.8%Not specifiedNot specified
Solana Artists & Collectors10.5%Not specifiedNot specified
Initial Liquidity5.3%Not specifiedNot specified
Solana Developers5.3%Not specifiedNot specified
Marketing5.3%Not specifiedNot specified

Additional Notes

  • No Mint/Freeze Authority: The BONK token contract on Solana does not have mint or freeze authority, ensuring decentralization and security.
  • No Delegated Staking: Staking is for liquidity incentives, not network security; there is no delegated staking or node operation.
  • Ecosystem Integrations: BONK is integrated with 100+ dApps, including DeFi, gaming, NFT, and social platforms.

In summary: BONK’s token economics are community-focused, with airdrop-based distribution, strong DeFi incentives, and a transparent, time-locked vesting for contributors. Its utility spans payments, DeFi, gaming, and social rewards, with mechanisms to encourage long-term participation and ecosystem growth.

Bonk (BONK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Bonk (BONK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BONK tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BONK tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BONK tokeni tokenoomikat, avastage BONK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BONK

Kas olete huvitatud Bonk (BONK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BONK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Bonk (BONK) hinna ajalugu

BONK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

BONK – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BONK võiks suunduda? Meie BONK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.