Binance Coin (BNB) reaalajas hind on $ 854.14. Viimase 24 tunni jooksul BNB kaubeldud madalaim $ 833.43 ja kõrgeim $ 863.97 näitab aktiivset turu volatiivsust. BNBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 868.6798379048106 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09610939770936966.
Lüliajalise tootluse osas on BNB muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -0.66% 24 tunni vältel +6.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Binance Coin (BNB) – turuteave
Binance Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 118.97B$ 32.55M 24 tunnise kauplemismahuga. BNB ringlev varu on 139.29M, mille koguvaru on 139287687.36. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Binance Coin (BNB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Binance Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -5.675
-0.66%
30 päeva
$ +122.3
+16.71%
60 päeva
$ +214.64
+33.56%
90 päeva
$ +205.71
+31.72%
Binance Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris BNB muutuse $ -5.675 (-0.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Binance Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +122.3 (+16.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Binance Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BNB $ +214.64 (+33.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Binance Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +205.71 (+31.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Binance Coin (BNB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
What is Binance Coin?
BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years.
BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets.
BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators.
Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.
Binance Coin (BNB) ostujuhend
