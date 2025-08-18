Rohkem infot BNB

Binance Coin hind(BNB)

$854.18
-0.66%1D
Binance Coin (BNB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:28:23 (UTC+8)

Binance Coin (BNB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 833.43
24 h madal
$ 863.97
24 h kõrge

$ 833.43
$ 863.97
$ 868.6798379048106
$ 0.09610939770936966
-0.04%

-0.66%

+6.28%

+6.28%

Binance Coin (BNB) reaalajas hind on $ 854.14. Viimase 24 tunni jooksul BNB kaubeldud madalaim $ 833.43 ja kõrgeim $ 863.97 näitab aktiivset turu volatiivsust. BNBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 868.68 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.096.

Lüliajalise tootluse osas on BNB muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -0.66% 24 tunni vältel +6.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Binance Coin (BNB) – turuteave

No.5

$ 118.97B
$ 32.55M
$ 118.97B
139.29M
139,287,687.36
2.97%

2017-07-26 00:00:00

$ 0.15
BNB

Binance Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 118.97B $ 32.55M 24 tunnise kauplemismahuga. BNB ringlev varu on 139.29M, mille koguvaru on 139,287,687.36.

Binance Coin (BNB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Binance Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -5.675-0.66%
30 päeva$ +122.3+16.71%
60 päeva$ +214.64+33.56%
90 päeva$ +205.71+31.72%
Binance Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris BNB muutuse $ -5.675 (-0.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Binance Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +122.3 (+16.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Binance Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BNB $ +214.64 (+33.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Binance Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +205.71 (+31.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Binance Coin (BNB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Binance Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Binance Coin (BNB)

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Binance Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BNB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Binance Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Binance Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Binance Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Binance Coin (BNB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Binance Coin (BNB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Binance Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Binance Coin hinna ennustust kohe!

Binance Coin (BNB) tokenoomika

Binance Coin (BNB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BNB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Binance Coin (BNB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Binance Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Binance Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BNB kohalike valuutade suhtes

Binance Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Binance Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Binance Coin kohta

Kui palju on Binance Coin (BNB) tänapäeval väärt?
Reaalajas BNB hind USD on 854.14 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BNB/USD hind?
Praegune hind BNB/USD on $ 854.14. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Binance Coin turukapitalisatsioon?
BNB turukapitalisatsioon on $ 118.97B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BNB ringlev varu?
BNB ringlev varu on 139.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BNB (ATH) hind?
BNB saavutab ATH hinna summas 868.6798379048106 USD.
Mis oli kõigi aegade BNB madalaim (ATL) hind?
BNB nägi ATL hinda summas 0.09610939770936966 USD.
Milline on BNB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BNB kauplemismaht on $ 32.55M USD.
Kas BNB sel aastal kõrgemale ka suundub?
BNB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BNB hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:28:23 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 BNB = 854.14 USD

