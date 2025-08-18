Rohkem infot BIGTIME

Big Time hind(BIGTIME)

1 BIGTIME/USD reaalajas hind:

Big Time (BIGTIME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:10:05 (UTC+8)

Big Time (BIGTIME) hinna teave (USD)

Big Time (BIGTIME) reaalajas hind on $ 0.05786. Viimase 24 tunni jooksul BIGTIME kaubeldud madalaim $ 0.05744 ja kõrgeim $ 0.05877 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIGTIMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9827375371067537 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04126017151234018.

Lüliajalise tootluse osas on BIGTIME muutunud -1.15% viimase tunni jooksul, -0.97% 24 tunni vältel -5.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Big Time (BIGTIME) – turuteave

Big Time praegune turukapitalisatsioon on $ 113.31M $ 135.80K 24 tunnise kauplemismahuga. BIGTIME ringlev varu on 1.96B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 289.30M.

Big Time (BIGTIME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Big Time tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005669-0.97%
30 päeva$ -0.00476-7.61%
60 päeva$ +0.0063+12.21%
90 päeva$ -0.01506-20.66%
Big Time Hinnamuutus täna

Täna registreeris BIGTIME muutuse $ -0.0005669 (-0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Big Time 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00476 (-7.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Big Time 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BIGTIME $ +0.0063 (+12.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Big Time 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01506 (-20.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Big Time (BIGTIME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Big Time hinnaajaloo lehte.

Mis on Big Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Big Time on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Big Time investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BIGTIME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Big Time kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Big Time ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Big Time hinna ennustus (USD)

Kui palju on Big Time (BIGTIME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Big Time (BIGTIME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Big Time nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Big Time hinna ennustust kohe!

Big Time (BIGTIME) tokenoomika

Big Time (BIGTIME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIGTIME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Big Time (BIGTIME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Big Time osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Big Time osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BIGTIME kohalike valuutade suhtes

Big Time ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Big Time võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Big Time ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Big Time kohta

Kui palju on Big Time (BIGTIME) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIGTIME hind USD on 0.05786 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIGTIME/USD hind?
Praegune hind BIGTIME/USD on $ 0.05786. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Big Time turukapitalisatsioon?
BIGTIME turukapitalisatsioon on $ 113.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIGTIME ringlev varu?
BIGTIME ringlev varu on 1.96B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIGTIME (ATH) hind?
BIGTIME saavutab ATH hinna summas 0.9827375371067537 USD.
Mis oli kõigi aegade BIGTIME madalaim (ATL) hind?
BIGTIME nägi ATL hinda summas 0.04126017151234018 USD.
Milline on BIGTIME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIGTIME kauplemismaht on $ 135.80K USD.
Kas BIGTIME sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIGTIME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIGTIME hinna ennustust.
Big Time (BIGTIME) Olulised valdkonna uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

