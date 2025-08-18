Big Time (BIGTIME) reaalajas hind on $ 0.05786. Viimase 24 tunni jooksul BIGTIME kaubeldud madalaim $ 0.05744 ja kõrgeim $ 0.05877 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIGTIMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9827375371067537 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04126017151234018.
Lüliajalise tootluse osas on BIGTIME muutunud -1.15% viimase tunni jooksul, -0.97% 24 tunni vältel -5.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Big Time (BIGTIME) – turuteave
No.349
$ 113.31M
$ 113.31M
$ 135.80K
$ 135.80K
$ 289.30M
$ 289.30M
1.96B
1.96B
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
39.16%
ETH
Big Time praegune turukapitalisatsioon on $ 113.31M$ 135.80K 24 tunnise kauplemismahuga. BIGTIME ringlev varu on 1.96B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 289.30M.
Big Time (BIGTIME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Big Time tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0005669
-0.97%
30 päeva
$ -0.00476
-7.61%
60 päeva
$ +0.0063
+12.21%
90 päeva
$ -0.01506
-20.66%
Big Time Hinnamuutus täna
Täna registreeris BIGTIME muutuse $ -0.0005669 (-0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Big Time 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00476 (-7.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Big Time 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BIGTIME $ +0.0063 (+12.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Big Time 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01506 (-20.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Big Time (BIGTIME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.
Big Time on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Big Time investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BIGTIME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Big Time kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Big Time ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Big Time hinna ennustus (USD)
Kui palju on Big Time (BIGTIME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Big Time (BIGTIME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Big Time nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Big Time (BIGTIME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIGTIME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Big Time (BIGTIME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Big Time osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Big Time osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.