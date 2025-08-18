Brazil National Fan (BFT) reaalajas hind on $ 0.018815. Viimase 24 tunni jooksul BFT kaubeldud madalaim $ 0.017701 ja kõrgeim $ 0.019143 näitab aktiivset turu volatiivsust. BFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.7131523790128653 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008904049261934482.
Lüliajalise tootluse osas on BFT muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +24.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Brazil National Fan (BFT) – turuteave
No.2291
$ 541.35K
$ 55.25K
$ 1.88M
28.77M
100,000,000
28,772,500
28.77%
BITCI
Brazil National Fan praegune turukapitalisatsioon on $ 541.35K$ 55.25K 24 tunnise kauplemismahuga. BFT ringlev varu on 28.77M, mille koguvaru on 28772500. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.88M.
Brazil National Fan (BFT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Brazil National Fan tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00017471
-0.91%
30 päeva
$ +0.00339
+21.97%
60 päeva
$ +0.010901
+137.74%
90 päeva
$ +0.012383
+192.52%
Brazil National Fan Hinnamuutus täna
Täna registreeris BFT muutuse $ -0.00017471 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Brazil National Fan 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00339 (+21.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Brazil National Fan 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BFT $ +0.010901 (+137.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Brazil National Fan 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.012383 (+192.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Brazil National Fan (BFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.
Brazil National Fan on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Brazil National Fan investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Brazil National Fan kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Brazil National Fan ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Brazil National Fan hinna ennustus (USD)
Kui palju on Brazil National Fan (BFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brazil National Fan (BFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brazil National Fan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Brazil National Fan (BFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Brazil National Fan (BFT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Brazil National Fan osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Brazil National Fan osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.