Brazil National Fan logo

Brazil National Fan hind(BFT)

1 BFT/USD reaalajas hind:

$0.018815
$0.018815
-0.92%1D
USD
Brazil National Fan (BFT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:38:46 (UTC+8)

Brazil National Fan (BFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.017701
$ 0.017701
24 h madal
$ 0.019143
$ 0.019143
24 h kõrge

$ 0.017701
$ 0.017701

$ 0.019143
$ 0.019143

$ 1.7131523790128653
$ 1.7131523790128653

$ 0.008904049261934482
$ 0.008904049261934482

-0.23%

-0.91%

+24.43%

+24.43%

Brazil National Fan (BFT) reaalajas hind on $ 0.018815. Viimase 24 tunni jooksul BFT kaubeldud madalaim $ 0.017701 ja kõrgeim $ 0.019143 näitab aktiivset turu volatiivsust. BFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.7131523790128653 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008904049261934482.

Lüliajalise tootluse osas on BFT muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +24.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Brazil National Fan (BFT) – turuteave

No.2291

$ 541.35K
$ 541.35K

$ 55.25K
$ 55.25K

$ 1.88M
$ 1.88M

28.77M
28.77M

100,000,000
100,000,000

28,772,500
28,772,500

28.77%

BITCI

Brazil National Fan praegune turukapitalisatsioon on $ 541.35K $ 55.25K 24 tunnise kauplemismahuga. BFT ringlev varu on 28.77M, mille koguvaru on 28772500. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.88M.

Brazil National Fan (BFT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Brazil National Fan tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00017471-0.91%
30 päeva$ +0.00339+21.97%
60 päeva$ +0.010901+137.74%
90 päeva$ +0.012383+192.52%
Brazil National Fan Hinnamuutus täna

Täna registreeris BFT muutuse $ -0.00017471 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Brazil National Fan 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00339 (+21.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Brazil National Fan 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BFT $ +0.010901 (+137.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Brazil National Fan 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.012383 (+192.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Brazil National Fan (BFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Brazil National Fan hinnaajaloo lehte.

Mis on Brazil National Fan (BFT)

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Brazil National Fan on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Brazil National Fan investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Brazil National Fan kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Brazil National Fan ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Brazil National Fan hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brazil National Fan (BFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brazil National Fan (BFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brazil National Fan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brazil National Fan hinna ennustust kohe!

Brazil National Fan (BFT) tokenoomika

Brazil National Fan (BFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Brazil National Fan (BFT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Brazil National Fan osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Brazil National Fan osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BFT kohalike valuutade suhtes

1 Brazil National Fan(BFT)/VND
495.116725
1 Brazil National Fan(BFT)/AUD
A$0.02878695
1 Brazil National Fan(BFT)/GBP
0.01373495
1 Brazil National Fan(BFT)/EUR
0.01599275
1 Brazil National Fan(BFT)/USD
$0.018815
1 Brazil National Fan(BFT)/MYR
RM0.07921115
1 Brazil National Fan(BFT)/TRY
0.76859275
1 Brazil National Fan(BFT)/JPY
¥2.765805
1 Brazil National Fan(BFT)/ARS
ARS$24.37163395
1 Brazil National Fan(BFT)/RUB
1.4984266
1 Brazil National Fan(BFT)/INR
1.64650065
1 Brazil National Fan(BFT)/IDR
Rp303.46769945
1 Brazil National Fan(BFT)/KRW
26.1317772
1 Brazil National Fan(BFT)/PHP
1.06398825
1 Brazil National Fan(BFT)/EGP
￡E.0.90707115
1 Brazil National Fan(BFT)/BRL
R$0.101601
1 Brazil National Fan(BFT)/CAD
C$0.0259647
1 Brazil National Fan(BFT)/BDT
2.2848936
1 Brazil National Fan(BFT)/NGN
28.8573181
1 Brazil National Fan(BFT)/UAH
0.77536615
1 Brazil National Fan(BFT)/VES
Bs2.540025
1 Brazil National Fan(BFT)/CLP
$18.13766
1 Brazil National Fan(BFT)/PKR
Rs5.3299132
1 Brazil National Fan(BFT)/KZT
10.18662915
1 Brazil National Fan(BFT)/THB
฿0.6088534
1 Brazil National Fan(BFT)/TWD
NT$0.56501445
1 Brazil National Fan(BFT)/AED
د.إ0.06905105
1 Brazil National Fan(BFT)/CHF
Fr0.015052
1 Brazil National Fan(BFT)/HKD
HK$0.1471333
1 Brazil National Fan(BFT)/AMD
֏7.1922219
1 Brazil National Fan(BFT)/MAD
.د.م0.16914685
1 Brazil National Fan(BFT)/MXN
$0.35240495
1 Brazil National Fan(BFT)/PLN
0.06829845
1 Brazil National Fan(BFT)/RON
лв0.0812808
1 Brazil National Fan(BFT)/SEK
kr0.1794951
1 Brazil National Fan(BFT)/BGN
лв0.03142105
1 Brazil National Fan(BFT)/HUF
Ft6.3478047
1 Brazil National Fan(BFT)/CZK
0.39342165
1 Brazil National Fan(BFT)/KWD
د.ك0.005738575
1 Brazil National Fan(BFT)/ILS
0.06340655
1 Brazil National Fan(BFT)/NOK
kr0.1911604
1 Brazil National Fan(BFT)/NZD
$0.0316092

Brazil National Fan ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Brazil National Fan võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Brazil National Fan ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brazil National Fan kohta

Kui palju on Brazil National Fan (BFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BFT hind USD on 0.018815 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BFT/USD hind?
Praegune hind BFT/USD on $ 0.018815. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Brazil National Fan turukapitalisatsioon?
BFT turukapitalisatsioon on $ 541.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BFT ringlev varu?
BFT ringlev varu on 28.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BFT (ATH) hind?
BFT saavutab ATH hinna summas 1.7131523790128653 USD.
Mis oli kõigi aegade BFT madalaim (ATL) hind?
BFT nägi ATL hinda summas 0.008904049261934482 USD.
Milline on BFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BFT kauplemismaht on $ 55.25K USD.
Kas BFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BFT hinna ennustust.
$0.018815
