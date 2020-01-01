Brazil National Fan (BFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Brazil National Fan (BFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Brazil National Fan (BFT) teave The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. Ametlik veebisait: https://www.bitci.com/ Plokiahela Explorer: https://bitciexp.bitcichain.com/ Ostke BFT kohe!

Brazil National Fan (BFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Brazil National Fan (BFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 514.97K Koguvaru: $ 28.77M Ringlev varu: $ 28.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.7586 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008904049261934482 Praegune hind: $ 0.017898

Brazil National Fan (BFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Brazil National Fan (BFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BFT tokeni tokenoomikat, avastage BFT tokeni reaalajas hinda!

Brazil National Fan (BFT) hinna ajalugu BFT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BFT hinna ajalugu kohe!

BFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BFT võiks suunduda? Meie BFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BFT tokeni hinna ennustust kohe!

