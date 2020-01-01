Beam (BEAMX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Beam (BEAMX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Beam (BEAMX) teave The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements. Ametlik veebisait: https://www.onbeam.com/ Valge raamat: https://docs.onbeam.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE Ostke BEAMX kohe!

Beam (BEAMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Beam (BEAMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 367.78M $ 367.78M $ 367.78M Koguvaru: $ 62.43B $ 62.43B $ 62.43B Ringlev varu: $ 49.47B $ 49.47B $ 49.47B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 464.20M $ 464.20M $ 464.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0444 $ 0.0444 $ 0.0444 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 Praegune hind: $ 0.007435 $ 0.007435 $ 0.007435 Lisateave Beam (BEAMX) hinna kohta

Beam (BEAMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Beam (BEAMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEAMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEAMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEAMX tokeni tokenoomikat, avastage BEAMX tokeni reaalajas hinda!

