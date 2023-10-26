BEAMX

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

NimiBEAMX

KohtNo.145

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.03%

Ringlev varu49,466,004,168

Maksimaalne varu0

Koguvaru62,434,008,330

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.0443396537575509,2024-03-10

Madalaim hind0.003813809076023138,2023-10-26

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

