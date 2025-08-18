Beam (BEAMX) reaalajas hind on $ 0.008134. Viimase 24 tunni jooksul BEAMX kaubeldud madalaim $ 0.007775 ja kõrgeim $ 0.008324 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEAMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0443396537575509 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003813809076023138.
Lüliajalise tootluse osas on BEAMX muutunud +1.28% viimase tunni jooksul, -1.58% 24 tunni vältel -4.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Beam (BEAMX) – turuteave
No.144
$ 402.36M
$ 402.36M$ 402.36M
$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M
$ 507.84M
$ 507.84M$ 507.84M
49.47B
49.47B 49.47B
62,434,008,330
62,434,008,330 62,434,008,330
0.01%
ETH
Beam praegune turukapitalisatsioon on $ 402.36M$ 2.09M 24 tunnise kauplemismahuga. BEAMX ringlev varu on 49.47B, mille koguvaru on 62434008330. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Beam (BEAMX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Beam tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00013058
-1.58%
30 päeva
$ +0.000715
+9.63%
60 päeva
$ +0.002978
+57.75%
90 päeva
$ +0.000243
+3.07%
Beam Hinnamuutus täna
Täna registreeris BEAMX muutuse $ -0.00013058 (-1.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Beam 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000715 (+9.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Beam 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BEAMX $ +0.002978 (+57.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Beam 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000243 (+3.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Beam (BEAMX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.
Beam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Beam investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BEAMX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Beam kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Beam ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Beam hinna ennustus (USD)
Kui palju on Beam (BEAMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beam (BEAMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Beam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Beam (BEAMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEAMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Beam (BEAMX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Beam osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Beam osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
