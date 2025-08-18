Rohkem infot BEAMX

Beam hind(BEAMX)

$0.008134
-1.58%1D
Beam (BEAMX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:27:03 (UTC+8)

Beam (BEAMX) hinna teave (USD)

$ 0.007775
24 h madal
$ 0.008324
24 h kõrge

$ 0.007775
$ 0.008324
$ 0.0443396537575509
$ 0.003813809076023138
Beam (BEAMX) reaalajas hind on $ 0.008134. Viimase 24 tunni jooksul BEAMX kaubeldud madalaim $ 0.007775 ja kõrgeim $ 0.008324 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEAMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0443396537575509 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003813809076023138.

Lüliajalise tootluse osas on BEAMX muutunud +1.28% viimase tunni jooksul, -1.58% 24 tunni vältel -4.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Beam (BEAMX) – turuteave

$ 402.36M
$ 2.09M
$ 507.84M
49.47B
62,434,008,330
Beam praegune turukapitalisatsioon on $ 402.36M $ 2.09M 24 tunnise kauplemismahuga. BEAMX ringlev varu on 49.47B, mille koguvaru on 62434008330.

Beam (BEAMX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Beam tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00013058-1.58%
30 päeva$ +0.000715+9.63%
60 päeva$ +0.002978+57.75%
90 päeva$ +0.000243+3.07%
Beam Hinnamuutus täna

Täna registreeris BEAMX muutuse $ -0.00013058 (-1.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Beam 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000715 (+9.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Beam 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BEAMX $ +0.002978 (+57.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Beam 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000243 (+3.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Beam (BEAMX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Beam hinnaajaloo lehte.

Mis on Beam (BEAMX)

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Beam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Beam investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BEAMX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Beam kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Beam ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Beam hinna ennustus (USD)

Kui palju on Beam (BEAMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beam (BEAMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Beam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Beam hinna ennustust kohe!

Beam (BEAMX) tokenoomika

Beam (BEAMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEAMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Beam (BEAMX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Beam osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Beam osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BEAMX kohalike valuutade suhtes

Beam ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Beam võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Beam ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beam kohta

Kui palju on Beam (BEAMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BEAMX hind USD on 0.008134 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BEAMX/USD hind?
Praegune hind BEAMX/USD on $ 0.008134. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Beam turukapitalisatsioon?
BEAMX turukapitalisatsioon on $ 402.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BEAMX ringlev varu?
BEAMX ringlev varu on 49.47B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEAMX (ATH) hind?
BEAMX saavutab ATH hinna summas 0.0443396537575509 USD.
Mis oli kõigi aegade BEAMX madalaim (ATL) hind?
BEAMX nägi ATL hinda summas 0.003813809076023138 USD.
Milline on BEAMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BEAMX kauplemismaht on $ 2.09M USD.
Kas BEAMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BEAMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEAMX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:27:03 (UTC+8)

