Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

BEAM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BEAM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



- Kontrollida BEAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse BEAM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BEAM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BEAM hinna ennustus (USD)

Kui palju on BEAM (BEAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BEAM (BEAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BEAM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BEAM (BEAM) tokenoomika

BEAM (BEAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BEAM (BEAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BEAM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BEAM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BEAM kohalike valuutade suhtes

BEAM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BEAM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BEAM kohta Kui palju on BEAM (BEAM) tänapäeval väärt? Reaalajas BEAM hind USD on 0.02863 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BEAM/USD hind? $ 0.02863 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BEAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BEAM turukapitalisatsioon? BEAM turukapitalisatsioon on $ 4.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BEAM ringlev varu? BEAM ringlev varu on 150.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEAM (ATH) hind? BEAM saavutab ATH hinna summas 3.1829798403 USD . Mis oli kõigi aegade BEAM madalaim (ATL) hind? BEAM nägi ATL hinda summas 0.024893559039603684 USD . Milline on BEAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BEAM kauplemismaht on $ 66.44K USD . Kas BEAM sel aastal kõrgemale ka suundub? BEAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEAM hinna ennustust

