BEAM (BEAM) reaalajas hind on $ 0.02863. Viimase 24 tunni jooksul BEAM kaubeldud madalaim $ 0.02822 ja kõrgeim $ 0.02921 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.1829798403 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.024893559039603684.
Lüliajalise tootluse osas on BEAM muutunud +0.91% viimase tunni jooksul, +0.88% 24 tunni vältel -6.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BEAM (BEAM) – turuteave
No.1494
$ 4.32M
$ 4.32M
$ 66.44K
$ 66.44K
$ 7.52M
$ 7.52M
150.75M
150.75M
262,800,000
262,800,000
150,753,560
150,753,560
57.36%
2019-01-03 00:00:00
BEAM
BEAM praegune turukapitalisatsioon on $ 4.32M$ 66.44K 24 tunnise kauplemismahuga. BEAM ringlev varu on 150.75M, mille koguvaru on 150753560. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.52M.
BEAM (BEAM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BEAM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0002497
+0.88%
30 päeva
$ -0.00632
-18.09%
60 päeva
$ -0.0027
-8.62%
90 päeva
$ -0.00778
-21.37%
BEAM Hinnamuutus täna
Täna registreeris BEAM muutuse $ +0.0002497 (+0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BEAM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00632 (-18.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BEAM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BEAM $ -0.0027 (-8.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BEAM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00778 (-21.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BEAM (BEAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.
