BEAM hind(BEAM)

$0.02863
$0.02863$0.02863
+0.88%1D
BEAM (BEAM) reaalajas hinnagraafik
BEAM (BEAM) hinna teave (USD)

$ 0.02822
$ 0.02822$ 0.02822
$ 0.02921
$ 0.02921$ 0.02921
$ 0.02822
$ 0.02822$ 0.02822

$ 0.02921
$ 0.02921$ 0.02921

$ 3.1829798403
$ 3.1829798403$ 3.1829798403

$ 0.024893559039603684
$ 0.024893559039603684$ 0.024893559039603684

+0.91%

+0.88%

-6.63%

-6.63%

BEAM (BEAM) reaalajas hind on $ 0.02863. Viimase 24 tunni jooksul BEAM kaubeldud madalaim $ 0.02822 ja kõrgeim $ 0.02921 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.1829798403 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.024893559039603684.

Lüliajalise tootluse osas on BEAM muutunud +0.91% viimase tunni jooksul, +0.88% 24 tunni vältel -6.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BEAM (BEAM) – turuteave

No.1494

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

$ 66.44K
$ 66.44K$ 66.44K

$ 7.52M
$ 7.52M$ 7.52M

150.75M
150.75M 150.75M

262,800,000
262,800,000 262,800,000

150,753,560
150,753,560 150,753,560

57.36%

2019-01-03 00:00:00

BEAM

BEAM praegune turukapitalisatsioon on $ 4.32M $ 66.44K 24 tunnise kauplemismahuga. BEAM ringlev varu on 150.75M, mille koguvaru on 150753560. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.52M.

BEAM (BEAM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BEAM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0002497+0.88%
30 päeva$ -0.00632-18.09%
60 päeva$ -0.0027-8.62%
90 päeva$ -0.00778-21.37%
BEAM Hinnamuutus täna

Täna registreeris BEAM muutuse $ +0.0002497 (+0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BEAM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00632 (-18.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BEAM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BEAM $ -0.0027 (-8.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BEAM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00778 (-21.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BEAM (BEAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BEAM hinnaajaloo lehte.

Mis on BEAM (BEAM)

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

BEAM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BEAM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BEAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BEAM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BEAM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BEAM hinna ennustus (USD)

Kui palju on BEAM (BEAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BEAM (BEAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BEAM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BEAM hinna ennustust kohe!

BEAM (BEAM) tokenoomika

BEAM (BEAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BEAM (BEAM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BEAM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BEAM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BEAM kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BEAM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse BEAM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BEAM kohta

Kui palju on BEAM (BEAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas BEAM hind USD on 0.02863 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BEAM/USD hind?
Praegune hind BEAM/USD on $ 0.02863. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BEAM turukapitalisatsioon?
BEAM turukapitalisatsioon on $ 4.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BEAM ringlev varu?
BEAM ringlev varu on 150.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEAM (ATH) hind?
BEAM saavutab ATH hinna summas 3.1829798403 USD.
Mis oli kõigi aegade BEAM madalaim (ATL) hind?
BEAM nägi ATL hinda summas 0.024893559039603684 USD.
Milline on BEAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BEAM kauplemismaht on $ 66.44K USD.
Kas BEAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
BEAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEAM hinna ennustust.
Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 BEAM = 0.02863 USD

