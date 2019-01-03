BEAM (BEAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BEAM (BEAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

BEAM (BEAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BEAM (BEAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.24M $ 4.24M $ 4.24M Koguvaru: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M Ringlev varu: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.38M $ 7.38M $ 7.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.0772 $ 2.0772 $ 2.0772 Kõigi aegade madalaim: $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 Praegune hind: $ 0.0281 $ 0.0281 $ 0.0281 Lisateave BEAM (BEAM) hinna kohta

BEAM (BEAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BEAM (BEAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEAM tokeni tokenoomikat, avastage BEAM tokeni reaalajas hinda!

BEAM (BEAM) hinna ajalugu BEAM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BEAM hinna ajalugu kohe!

BEAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BEAM võiks suunduda? Meie BEAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BEAM tokeni hinna ennustust kohe!

