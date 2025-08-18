Rohkem infot BDX

Beldex hind(BDX)

$0.07263
Beldex (BDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:17:27 (UTC+8)

Beldex (BDX) hinna teave (USD)

$ 0.07226
$ 0.07483
$ 0.07226
$ 0.07483
$ 0.171586639362
$ 0.0145953987018
Beldex (BDX) reaalajas hind on $ 0.07263. Viimase 24 tunni jooksul BDX kaubeldud madalaim $ 0.07226 ja kõrgeim $ 0.07483 näitab aktiivset turu volatiivsust. BDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.171586639362 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0145953987018.

Lüliajalise tootluse osas on BDX muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -0.50% 24 tunni vältel +1.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Beldex (BDX) – turuteave

No.209

$ 519.16M
$ 168.70K
$ 721.67M
7.15B
9,936,319,587.000898
Beldex praegune turukapitalisatsioon on $ 519.16M $ 168.70K 24 tunnise kauplemismahuga. BDX ringlev varu on 7.15B, mille koguvaru on 9936319587.000898. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Beldex (BDX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Beldex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000365-0.50%
30 päeva$ -0.00103-1.40%
60 päeva$ +0.01124+18.30%
90 päeva$ +0.00787+12.15%
Beldex Hinnamuutus täna

Täna registreeris BDX muutuse $ -0.000365 (-0.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Beldex 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00103 (-1.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Beldex 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BDX $ +0.01124 (+18.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Beldex 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00787 (+12.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Beldex (BDX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Beldex hinnaajaloo lehte.

Mis on Beldex (BDX)

Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.

Beldex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Beldex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Beldex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Beldex (BDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beldex (BDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Beldex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Beldex hinna ennustust kohe!

Beldex (BDX) tokenoomika

Beldex (BDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Beldex (BDX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Beldex osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Beldex osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BDX kohalike valuutade suhtes

Beldex ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Beldex võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beldex kohta

Kui palju on Beldex (BDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BDX hind USD on 0.07263 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BDX/USD hind?
Praegune hind BDX/USD on $ 0.07263. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Beldex turukapitalisatsioon?
BDX turukapitalisatsioon on $ 519.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BDX ringlev varu?
BDX ringlev varu on 7.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BDX (ATH) hind?
BDX saavutab ATH hinna summas 0.171586639362 USD.
Mis oli kõigi aegade BDX madalaim (ATL) hind?
BDX nägi ATL hinda summas 0.0145953987018 USD.
Milline on BDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BDX kauplemismaht on $ 168.70K USD.
Kas BDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BDX hinna ennustust.
Beldex (BDX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

