Beldex (BDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Beldex (BDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Beldex (BDX) teave Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online. Ametlik veebisait: https://www.beldex.io/ Valge raamat: https://beldex.io/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.beldex.io/ Ostke BDX kohe!

Beldex (BDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Beldex (BDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 503.51M $ 503.51M $ 503.51M Koguvaru: $ 9.94B $ 9.94B $ 9.94B Ringlev varu: $ 7.15B $ 7.15B $ 7.15B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 699.92M $ 699.92M $ 699.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 Praegune hind: $ 0.07044 $ 0.07044 $ 0.07044 Lisateave Beldex (BDX) hinna kohta

Beldex (BDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Beldex (BDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BDX tokeni tokenoomikat, avastage BDX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BDX Kas olete huvitatud Beldex (BDX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BDX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BDX MEXC-ist osta!

Beldex (BDX) hinna ajalugu BDX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BDX hinna ajalugu kohe!

BDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BDX võiks suunduda? Meie BDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BDX tokeni hinna ennustust kohe!

