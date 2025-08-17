Rohkem infot BDC

BILLION DOLLAR CAT hind(BDC)

1 BDC/USD reaalajas hind:

$0.013647
+3.97%1D
USD
BILLION DOLLAR CAT (BDC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:55:28 (UTC+8)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.013
24 h madal
$ 0.014967
24 h kõrge

$ 0.013
$ 0.014967
$ 0.1662948067913333
$ 0.003835618529974725
+1.68%

+3.97%

+12.75%

+12.75%

BILLION DOLLAR CAT (BDC) reaalajas hind on $ 0.013647. Viimase 24 tunni jooksul BDC kaubeldud madalaim $ 0.013 ja kõrgeim $ 0.014967 näitab aktiivset turu volatiivsust. BDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1662948067913333 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003835618529974725.

Lüliajalise tootluse osas on BDC muutunud +1.68% viimase tunni jooksul, +3.97% 24 tunni vältel +12.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) – turuteave

No.1042

$ 13.65M
$ 4.77K
$ 13.65M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BTCRUNES

BILLION DOLLAR CAT praegune turukapitalisatsioon on $ 13.65M $ 4.77K 24 tunnise kauplemismahuga. BDC ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.65M.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BILLION DOLLAR CAT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0005211+3.97%
30 päeva$ +0.000586+4.48%
60 päeva$ +0.002467+22.06%
90 päeva$ -0.003761-21.61%
BILLION DOLLAR CAT Hinnamuutus täna

Täna registreeris BDC muutuse $ +0.0005211 (+3.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BILLION DOLLAR CAT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000586 (+4.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BILLION DOLLAR CAT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BDC $ +0.002467 (+22.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BILLION DOLLAR CAT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003761 (-21.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BILLION DOLLAR CAT (BDC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BILLION DOLLAR CAT hinnaajaloo lehte.

Mis on BILLION DOLLAR CAT (BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

BILLION DOLLAR CAT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BILLION DOLLAR CAT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BDC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BILLION DOLLAR CAT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BILLION DOLLAR CAT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BILLION DOLLAR CAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on BILLION DOLLAR CAT (BDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BILLION DOLLAR CAT (BDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BILLION DOLLAR CAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BILLION DOLLAR CAT hinna ennustust kohe!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenoomika

BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BILLION DOLLAR CAT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BILLION DOLLAR CAT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BDC kohalike valuutade suhtes

BILLION DOLLAR CAT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BILLION DOLLAR CAT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BILLION DOLLAR CAT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BILLION DOLLAR CAT kohta

Kui palju on BILLION DOLLAR CAT (BDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BDC hind USD on 0.013647 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BDC/USD hind?
Praegune hind BDC/USD on $ 0.013647. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BILLION DOLLAR CAT turukapitalisatsioon?
BDC turukapitalisatsioon on $ 13.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BDC ringlev varu?
BDC ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BDC (ATH) hind?
BDC saavutab ATH hinna summas 0.1662948067913333 USD.
Mis oli kõigi aegade BDC madalaim (ATL) hind?
BDC nägi ATL hinda summas 0.003835618529974725 USD.
Milline on BDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BDC kauplemismaht on $ 4.77K USD.
Kas BDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BDC hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:55:28 (UTC+8)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

