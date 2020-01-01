BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BILLION DOLLAR CAT (BDC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BILLION DOLLAR CAT (BDC) teave BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes. Ametlik veebisait: https://billiondollarcat.com/ Valge raamat: https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY Ostke BDC kohe!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BILLION DOLLAR CAT (BDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.71M $ 11.71M $ 11.71M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.71M $ 11.71M $ 11.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.15699 $ 0.15699 $ 0.15699 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 Praegune hind: $ 0.011711 $ 0.011711 $ 0.011711 Lisateave BILLION DOLLAR CAT (BDC) hinna kohta

BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BDC tokeni tokenoomikat, avastage BDC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BDC Kas olete huvitatud BILLION DOLLAR CAT (BDC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BDC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BDC MEXC-ist osta!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) hinna ajalugu BDC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BDC hinna ajalugu kohe!

BDC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BDC võiks suunduda? Meie BDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BDC tokeni hinna ennustust kohe!

