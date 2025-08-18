BabyDogeCoin (BABYDOGE) reaalajas hind on $ 0.0000000013072. Viimase 24 tunni jooksul BABYDOGE kaubeldud madalaim $ 0.0000000012912 ja kõrgeim $ 0.0000000013469 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYDOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000006604286233 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000053406.
Lüliajalise tootluse osas on BABYDOGE muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel -7.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) – turuteave
$ 219.51M
$ 157.94K
$ 264.86M
167,924.37T
202,618,629,727,825,300
BSC
BabyDogeCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 219.51M$ 157.94K 24 tunnise kauplemismahuga. BABYDOGE ringlev varu on 167,924.37T, mille koguvaru on 202618629727825300. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BabyDogeCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000000034492
-2.57%
30 päeva
$ -0.0000000001653
-11.23%
60 päeva
$ +0.0000000001569
+13.63%
90 päeva
$ -0.0000000003591
-21.56%
BabyDogeCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris BABYDOGE muutuse $ -0.000000000034492 (-2.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BabyDogeCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000001653 (-11.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BabyDogeCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABYDOGE $ +0.0000000001569 (+13.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BabyDogeCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000003591 (-21.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BabyDogeCoin (BABYDOGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.
BabyDogeCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BabyDogeCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BABYDOGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BabyDogeCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BabyDogeCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BabyDogeCoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on BabyDogeCoin (BABYDOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BabyDogeCoin (BABYDOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BabyDogeCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYDOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BabyDogeCoin (BABYDOGE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BabyDogeCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BabyDogeCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.