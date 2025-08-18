Rohkem infot BABYDOGE

BABYDOGE Hinnainfo

BABYDOGE Ametlik veebisait

BABYDOGE Tokenoomika

BABYDOGE Hinnaprognoos

BABYDOGE Ajalugu

BABYDOGE – ostujuhend

BABYDOGE-usaldusraha valuutakonverter

BABYDOGE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BabyDogeCoin logo

BabyDogeCoin hind(BABYDOGE)

1 BABYDOGE/USD reaalajas hind:

$0.0000000013076
$0.0000000013076$0.0000000013076
-2.57%1D
USD
BabyDogeCoin (BABYDOGE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:36:47 (UTC+8)

BabyDogeCoin (BABYDOGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000012912
$ 0.0000000012912$ 0.0000000012912
24 h madal
$ 0.0000000013469
$ 0.0000000013469$ 0.0000000013469
24 h kõrge

$ 0.0000000012912
$ 0.0000000012912$ 0.0000000012912

$ 0.0000000013469
$ 0.0000000013469$ 0.0000000013469

$ 0.000000006604286233
$ 0.000000006604286233$ 0.000000006604286233

$ 0.00000000053406
$ 0.00000000053406$ 0.00000000053406

+0.23%

-2.57%

-7.06%

-7.06%

BabyDogeCoin (BABYDOGE) reaalajas hind on $ 0.0000000013072. Viimase 24 tunni jooksul BABYDOGE kaubeldud madalaim $ 0.0000000012912 ja kõrgeim $ 0.0000000013469 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYDOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000006604286233 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000053406.

Lüliajalise tootluse osas on BABYDOGE muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel -7.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BabyDogeCoin (BABYDOGE) – turuteave

No.197

$ 219.51M
$ 219.51M$ 219.51M

$ 157.94K
$ 157.94K$ 157.94K

$ 264.86M
$ 264.86M$ 264.86M

167,924.37T
167,924.37T 167,924.37T

202,618,629,727,825,300
202,618,629,727,825,300 202,618,629,727,825,300

BSC

BabyDogeCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 219.51M $ 157.94K 24 tunnise kauplemismahuga. BABYDOGE ringlev varu on 167,924.37T, mille koguvaru on 202618629727825300. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

BabyDogeCoin (BABYDOGE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BabyDogeCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000000034492-2.57%
30 päeva$ -0.0000000001653-11.23%
60 päeva$ +0.0000000001569+13.63%
90 päeva$ -0.0000000003591-21.56%
BabyDogeCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris BABYDOGE muutuse $ -0.000000000034492 (-2.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BabyDogeCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000001653 (-11.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BabyDogeCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABYDOGE $ +0.0000000001569 (+13.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BabyDogeCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000003591 (-21.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BabyDogeCoin (BABYDOGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BabyDogeCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.

BabyDogeCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BabyDogeCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BABYDOGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BabyDogeCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BabyDogeCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BabyDogeCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on BabyDogeCoin (BABYDOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BabyDogeCoin (BABYDOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BabyDogeCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BabyDogeCoin hinna ennustust kohe!

BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenoomika

BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYDOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BabyDogeCoin (BABYDOGE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BabyDogeCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BabyDogeCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BABYDOGE kohalike valuutade suhtes

1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/VND
0.000034398968
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/AUD
A$0.000000002000016
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/GBP
0.000000000954256
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/EUR
0.00000000111112
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/USD
$0.0000000013072
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/MYR
RM0.000000005503312
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/TRY
0.00000005339912
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/JPY
¥0.0000001921584
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/ARS
ARS$0.000001693255376
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/RUB
0.000000104105408
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/INR
0.000000114393072
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/IDR
Rp0.000021083868016
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/KRW
0.000001815543936
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/PHP
0.00000007392216
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/EGP
￡E.0.000000063020112
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/BRL
R$0.00000000705888
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/CAD
C$0.000000001803936
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/BDT
0.000000158746368
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/NGN
0.000002004904928
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/UAH
0.000000053869712
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/VES
Bs0.000000176472
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/CLP
$0.0000012601408
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/PKR
Rs0.000000370303616
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/KZT
0.000000707731152
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/THB
฿0.000000042300992
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/TWD
NT$0.000000039255216
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/AED
د.إ0.000000004797424
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/CHF
Fr0.00000000104576
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/HKD
HK$0.000000010222304
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/AMD
֏0.000000499690272
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/MAD
.د.م0.000000011751728
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/MXN
$0.000000024483856
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/PLN
0.000000004745136
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/RON
лв0.000000005647104
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/SEK
kr0.000000012470688
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/BGN
лв0.000000002183024
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/HUF
Ft0.000000441023136
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/CZK
0.000000027333552
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/KWD
د.ك0.000000000398696
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/ILS
0.000000004405264
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/NOK
kr0.000000013281152
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE)/NZD
$0.000000002196096

BabyDogeCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BabyDogeCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse BabyDogeCoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BabyDogeCoin kohta

Kui palju on BabyDogeCoin (BABYDOGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYDOGE hind USD on 0.0000000013072 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYDOGE/USD hind?
Praegune hind BABYDOGE/USD on $ 0.0000000013072. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BabyDogeCoin turukapitalisatsioon?
BABYDOGE turukapitalisatsioon on $ 219.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYDOGE ringlev varu?
BABYDOGE ringlev varu on 167,924.37T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYDOGE (ATH) hind?
BABYDOGE saavutab ATH hinna summas 0.000000006604286233 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYDOGE madalaim (ATL) hind?
BABYDOGE nägi ATL hinda summas 0.00000000053406 USD.
Milline on BABYDOGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYDOGE kauplemismaht on $ 157.94K USD.
Kas BABYDOGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYDOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYDOGE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:36:47 (UTC+8)

BabyDogeCoin (BABYDOGE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BABYDOGE/USD kalkulaator

Summa

BABYDOGE
BABYDOGE
USD
USD

1 BABYDOGE = 0.0000 USD

Kauplemine: BABYDOGE

BABYDOGEUSDT
$0.0000000013076
$0.0000000013076$0.0000000013076
-2.63%
BABYDOGEUSDC
$0.000000001308
$0.000000001308$0.000000001308
-2.67%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu