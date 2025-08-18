Catecoin (CATE) reaalajas hind on $ 0.0000002752. Viimase 24 tunni jooksul CATE kaubeldud madalaim $ 0.000000269 ja kõrgeim $ 0.0000003032 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000011897669681147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CATE muutunud +0.99% viimase tunni jooksul, +0.99% 24 tunni vältel -2.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Catecoin (CATE) – turuteave
No.943
$ 15.76M
$ 15.76M$ 15.76M
$ 38.76
$ 38.76$ 38.76
$ 16.51M
$ 16.51M$ 16.51M
57.27T
57.27T 57.27T
60,000,000,000,000
60,000,000,000,000 60,000,000,000,000
BSC
Catecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 15.76M$ 38.76 24 tunnise kauplemismahuga. CATE ringlev varu on 57.27T, mille koguvaru on 60000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Catecoin (CATE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Catecoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000002698
+0.99%
30 päeva
$ +0.000000177
+180.24%
60 päeva
$ +0.0000001828
+197.83%
90 päeva
$ +0.0000001633
+145.93%
Catecoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris CATE muutuse $ +0.000000002698 (+0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Catecoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000177 (+180.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Catecoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CATE $ +0.0000001828 (+197.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Catecoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000001633 (+145.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Catecoin (CATE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have.
Catecoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Catecoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CATE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Catecoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Catecoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Catecoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Catecoin (CATE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catecoin (CATE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Catecoin (CATE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Catecoin (CATE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Catecoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Catecoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.