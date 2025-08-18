Rohkem infot CATE

1 CATE/USD reaalajas hind:

$0.0000002752
$0.0000002752$0.0000002752
+0.99%1D
USD
Catecoin (CATE) reaalajas hinnagraafik
Catecoin (CATE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000269

24 h madal
$ 0.0000003032

24 h kõrge

$ 0.000000269


$ 0.0000003032


$ 0.000011897669681147


$ 0


+0.99%

+0.99%

-2.49%

-2.49%

Catecoin (CATE) reaalajas hind on $ 0.0000002752. Viimase 24 tunni jooksul CATE kaubeldud madalaim $ 0.000000269 ja kõrgeim $ 0.0000003032 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000011897669681147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CATE muutunud +0.99% viimase tunni jooksul, +0.99% 24 tunni vältel -2.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Catecoin (CATE) – turuteave

No.943

$ 15.76M


$ 38.76


$ 16.51M


57.27T


60,000,000,000,000


BSC

Catecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 15.76M $ 38.76 24 tunnise kauplemismahuga. CATE ringlev varu on 57.27T, mille koguvaru on 60000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Catecoin (CATE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Catecoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000002698+0.99%
30 päeva$ +0.000000177+180.24%
60 päeva$ +0.0000001828+197.83%
90 päeva$ +0.0000001633+145.93%
Catecoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris CATE muutuse $ +0.000000002698 (+0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Catecoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000177 (+180.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Catecoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CATE $ +0.0000001828 (+197.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Catecoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000001633 (+145.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Catecoin (CATE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Catecoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Catecoin (CATE)

Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have.

Catecoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Catecoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CATE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Catecoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Catecoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Catecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Catecoin (CATE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catecoin (CATE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Catecoin hinna ennustust kohe!

Catecoin (CATE) tokenoomika

Catecoin (CATE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Catecoin (CATE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Catecoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Catecoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CATE kohalike valuutade suhtes

1 Catecoin(CATE)/VND
0.007241888
1 Catecoin(CATE)/AUD
A$0.000000421056
1 Catecoin(CATE)/GBP
0.000000200896
1 Catecoin(CATE)/EUR
0.00000023392
1 Catecoin(CATE)/USD
$0.0000002752
1 Catecoin(CATE)/MYR
RM0.000001158592
1 Catecoin(CATE)/TRY
0.000011225408
1 Catecoin(CATE)/JPY
¥0.0000404544
1 Catecoin(CATE)/ARS
ARS$0.000356937152
1 Catecoin(CATE)/RUB
0.000021949952
1 Catecoin(CATE)/INR
0.000024082752
1 Catecoin(CATE)/IDR
Rp0.004438709056
1 Catecoin(CATE)/KRW
0.000382219776
1 Catecoin(CATE)/PHP
0.00001556256
1 Catecoin(CATE)/EGP
￡E.0.000013286656
1 Catecoin(CATE)/BRL
R$0.00000148608
1 Catecoin(CATE)/CAD
C$0.000000379776
1 Catecoin(CATE)/BDT
0.000033420288
1 Catecoin(CATE)/NGN
0.000422085248
1 Catecoin(CATE)/UAH
0.000011340992
1 Catecoin(CATE)/VES
Bs0.000037152
1 Catecoin(CATE)/CLP
$0.0002652928
1 Catecoin(CATE)/PKR
Rs0.000077958656
1 Catecoin(CATE)/KZT
0.000148996032
1 Catecoin(CATE)/THB
฿0.00000891648
1 Catecoin(CATE)/TWD
NT$0.000008264256
1 Catecoin(CATE)/AED
د.إ0.000001009984
1 Catecoin(CATE)/CHF
Fr0.00000022016
1 Catecoin(CATE)/HKD
HK$0.000002152064
1 Catecoin(CATE)/AMD
֏0.000105197952
1 Catecoin(CATE)/MAD
.د.م0.000002474048
1 Catecoin(CATE)/MXN
$0.000005154496
1 Catecoin(CATE)/PLN
0.000001001728
1 Catecoin(CATE)/RON
лв0.000001188864
1 Catecoin(CATE)/SEK
kr0.000002625408
1 Catecoin(CATE)/BGN
лв0.000000459584
1 Catecoin(CATE)/HUF
Ft0.00009300384
1 Catecoin(CATE)/CZK
0.000005762688
1 Catecoin(CATE)/KWD
د.ك0.000000083936
1 Catecoin(CATE)/ILS
0.000000927424
1 Catecoin(CATE)/NOK
kr0.000002798784
1 Catecoin(CATE)/NZD
$0.000000462336

Catecoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Catecoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Catecoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catecoin kohta

Kui palju on Catecoin (CATE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATE hind USD on 0.0000002752 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATE/USD hind?
Praegune hind CATE/USD on $ 0.0000002752. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Catecoin turukapitalisatsioon?
CATE turukapitalisatsioon on $ 15.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATE ringlev varu?
CATE ringlev varu on 57.27T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATE (ATH) hind?
CATE saavutab ATH hinna summas 0.000011897669681147 USD.
Mis oli kõigi aegade CATE madalaim (ATL) hind?
CATE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CATE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATE kauplemismaht on $ 38.76 USD.
Kas CATE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATE hinna ennustust.
Catecoin (CATE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

