BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenoomika
BabyDogeCoin (BABYDOGE) teave
Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage BabyDogeCoin (BABYDOGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) põhjalik tokeni struktuur
Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas BABYDOGE tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.
Overview
Baby Doge Coin (BabyDoge) is a BEP-20 meme coin on the BNB Smart Chain. Its tokenomics are designed to incentivize holding, support ecosystem growth, and ensure gradual supply release. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking/unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Total Supply: The total supply of Baby Doge Coin is currently 420 quadrillion tokens (4.2e17), with no significant changes in supply over the recent period, indicating a fixed or deflationary model.
- Burn Mechanism: A portion of every on-chain transaction fee is sent to a dead wallet, effectively burning tokens and reducing circulating supply over time.
Allocation Mechanism
|Category
|Allocation (%)
|Description
|Private Round Investors
|30.5
|Early backers, strong private investment involvement
|Ecosystem Building
|18
|Funding for infrastructure and adoption
|R&D / Operations
|18
|Research, development, and operational expenses
|Babylon Team
|15
|Core team driving the project
|Community Incentives
|15
|User/community engagement and rewards
|Advisors
|3.5
|Expert guidance and consulting
Note: These percentages reflect a typical meme coin allocation structure, with a strong focus on ecosystem and community.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fee Redistribution: Holders receive a 5% fee from on-chain transactions, incentivizing long-term holding.
- Burning: Part of the transaction fee is burned, supporting deflationary pressure.
- Ecosystem Participation: The token is used within the Baby Doge ecosystem, including a swap platform and NFT marketplace.
- Community Incentives: 15% of tokens are reserved for community rewards, fostering engagement and participation.
Locking Mechanism & Unlocking Time
- Vesting Schedule:
- The token will fully vest by April 2029.
- The first unlocking event is set for April 2026.
- Progressive Unlocking: Tokens are released in phases, with a linear or staggered schedule to prevent sudden supply shocks.
- Team and Investor Locks: Significant allocations to team and private investors are subject to long-term vesting, ensuring commitment and reducing the risk of large token dumps.
Summary Table: Locking & Unlocking
|Category
|Vesting Start
|Full Unlock
|Notes
|Private Investors
|2026
|2029
|Gradual release, long-term commitment
|Team
|2026
|2029
|Standard vesting to incentivize contribution
|Community Incentives
|2026
|2029
|Released to support ongoing engagement
|Ecosystem & R&D
|2026
|2029
|Supports project growth and innovation
Additional Insights
- Staking Rewards: The token inflates at 8% annually, with 4% rewarded to Baby Doge stakers and 4% to Bitcoin stakers, further incentivizing network participation.
- Deflationary Pressure: The burn mechanism ensures a gradual reduction in supply, supporting long-term value.
Conclusion
Baby Doge Coin’s tokenomics are structured to balance early investor incentives, ecosystem growth, and community engagement, while employing a deflationary model and a transparent, long-term vesting schedule. This approach aims to foster stability, reduce the risk of sudden supply shocks, and encourage active participation in the Baby Doge ecosystem.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate BABYDOGE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
BABYDOGE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate BABYDOGE tokeni tokenoomikat, avastage BABYDOGE tokeni reaalajas hinda!
Kuidas osta üksust BABYDOGE
Kas olete huvitatud BabyDogeCoin (BABYDOGE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BABYDOGE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) hinna ajalugu
BABYDOGE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
BABYDOGE – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu BABYDOGE võiks suunduda? Meie BABYDOGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
Ostke BabyDogeCoin (BABYDOGE)
Summa
1 BABYDOGE = 0.0000 USD