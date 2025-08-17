Baby Bonk (BABYBONK) reaalajas hind on $ 0.000000000002764. Viimase 24 tunni jooksul BABYBONK kaubeldud madalaim $ 0.000000000002715 ja kõrgeim $ 0.000000000003101 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYBONKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000000129708299 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000000168269.
Lüliajalise tootluse osas on BABYBONK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -10.52% 24 tunni vältel +10.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Baby Bonk (BABYBONK) – turuteave
No.2159
$ 882.89K
$ 882.89K$ 882.89K
$ 1.79K
$ 1.79K$ 1.79K
$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M
319,424.31T
319,424.31T 319,424.31T
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000
76.05%
BSC
Baby Bonk praegune turukapitalisatsioon on $ 882.89K$ 1.79K 24 tunnise kauplemismahuga. BABYBONK ringlev varu on 319,424.31T, mille koguvaru on 420000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.16M.
Baby Bonk (BABYBONK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Baby Bonk tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000000032496
-10.52%
30 päeva
$ +0.000000000000009
+0.32%
60 päeva
$ -0.000000000000837
-23.25%
90 päeva
$ -0.000000000002508
-47.58%
Baby Bonk Hinnamuutus täna
Täna registreeris BABYBONK muutuse $ -0.00000000000032496 (-10.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Baby Bonk 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000000000009 (+0.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Baby Bonk 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABYBONK $ -0.000000000000837 (-23.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Baby Bonk 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000000002508 (-47.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Baby Bonk (BABYBONK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Baby Bonk is a fun, community-driven memecoin, celebrating the resurgence of the popular BONK meme. It offers a second chance to investors with its baby version. The coin operates with a total supply of 420 Quadrillion. With daily contests and burn events, Baby Bonk gets the unique touch other meme coins don't have. Baby Bonk has partnered up with PAAL AI to develop unique AI bots for the community. The project aims to build a strong community and make a significant impact in the crypto space.
Baby Bonk on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Baby Bonk investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BABYBONK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Baby Bonk kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Baby Bonk ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Baby Bonk hinna ennustus (USD)
Kui palju on Baby Bonk (BABYBONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Bonk (BABYBONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Bonk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Baby Bonk (BABYBONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYBONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Baby Bonk (BABYBONK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Baby Bonk osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Baby Bonk osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.