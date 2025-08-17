Rohkem infot BABYBONK

Baby Bonk hind(BABYBONK)

$0.000000000002764
-10.52%1D
Baby Bonk (BABYBONK) reaalajas hinnagraafik
Baby Bonk (BABYBONK) hinna teave (USD)

$ 0.000000000002715
$ 0.000000000003101
Baby Bonk (BABYBONK) reaalajas hind on $ 0.000000000002764. Viimase 24 tunni jooksul BABYBONK kaubeldud madalaim $ 0.000000000002715 ja kõrgeim $ 0.000000000003101 näitab aktiivset turu volatiivsust. BABYBONKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000000129708299 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000000168269.

Lüliajalise tootluse osas on BABYBONK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -10.52% 24 tunni vältel +10.11% viimase 7 päeva jooksul.

Baby Bonk (BABYBONK) – turuteave

$ 882.89K
$ 1.79K
$ 1.16M
319,424.31T
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
Baby Bonk praegune turukapitalisatsioon on $ 882.89K $ 1.79K 24 tunnise kauplemismahuga. BABYBONK ringlev varu on 319,424.31T, mille koguvaru on 420000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.16M.

Baby Bonk (BABYBONK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Baby Bonk tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000000000032496-10.52%
30 päeva$ +0.000000000000009+0.32%
60 päeva$ -0.000000000000837-23.25%
90 päeva$ -0.000000000002508-47.58%
Baby Bonk Hinnamuutus täna

Täna registreeris BABYBONK muutuse $ -0.00000000000032496 (-10.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Baby Bonk 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000000000009 (+0.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Baby Bonk 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BABYBONK $ -0.000000000000837 (-23.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Baby Bonk 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000000002508 (-47.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Baby Bonk (BABYBONK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Baby Bonk hinnaajaloo lehte.

Mis on Baby Bonk (BABYBONK)

Baby Bonk is a fun, community-driven memecoin, celebrating the resurgence of the popular BONK meme. It offers a second chance to investors with its baby version. The coin operates with a total supply of 420 Quadrillion. With daily contests and burn events, Baby Bonk gets the unique touch other meme coins don't have. Baby Bonk has partnered up with PAAL AI to develop unique AI bots for the community. The project aims to build a strong community and make a significant impact in the crypto space.

Baby Bonk on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Baby Bonk investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BABYBONK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Baby Bonk kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Baby Bonk ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Baby Bonk hinna ennustus (USD)

Kui palju on Baby Bonk (BABYBONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Baby Bonk (BABYBONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Baby Bonk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Baby Bonk hinna ennustust kohe!

Baby Bonk (BABYBONK) tokenoomika

Baby Bonk (BABYBONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BABYBONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Baby Bonk (BABYBONK) ostujuhend

Baby Bonk (BABYBONK) ostujuhend

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Baby Bonk võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Baby Bonk (BABYBONK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BABYBONK hind USD on 0.000000000002764 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BABYBONK/USD hind?
Praegune hind BABYBONK/USD on $ 0.000000000002764. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Baby Bonk turukapitalisatsioon?
BABYBONK turukapitalisatsioon on $ 882.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BABYBONK ringlev varu?
BABYBONK ringlev varu on 319,424.31T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BABYBONK (ATH) hind?
BABYBONK saavutab ATH hinna summas 0.000000000129708299 USD.
Mis oli kõigi aegade BABYBONK madalaim (ATL) hind?
BABYBONK nägi ATL hinda summas 0.000000000000168269 USD.
Milline on BABYBONK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BABYBONK kauplemismaht on $ 1.79K USD.
Kas BABYBONK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BABYBONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BABYBONK hinna ennustust.
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
