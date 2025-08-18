Rohkem infot AWE

AWE Network hind(AWE)

1 AWE/USD reaalajas hind:

$0.0517
$0.0517
+0.07%1D
USD
AWE Network (AWE) reaalajas hinnagraafik
AWE Network (AWE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05028
$ 0.05028
24 h madal
$ 0.05194
$ 0.05194
24 h kõrge

$ 0.05028
$ 0.05028

$ 0.05194
$ 0.05194

$ 0.28495505340478217
$ 0.28495505340478217

$ 0.00580325721876
$ 0.00580325721876

+0.03%

+0.07%

-10.55%

-10.55%

AWE Network (AWE) reaalajas hind on $ 0.05168. Viimase 24 tunni jooksul AWE kaubeldud madalaim $ 0.05028 ja kõrgeim $ 0.05194 näitab aktiivset turu volatiivsust. AWEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28495505340478217 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00580325721876.

Lüliajalise tootluse osas on AWE muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -10.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AWE Network (AWE) – turuteave

No.378

$ 100.38M
$ 100.38M

$ 393.97K
$ 393.97K

$ 100.38M
$ 100.38M

1.94B
1.94B

1,942,420,283.027067
1,942,420,283.027067

1,942,420,283
1,942,420,283

100.00%

BASE

AWE Network praegune turukapitalisatsioon on $ 100.38M $ 393.97K 24 tunnise kauplemismahuga. AWE ringlev varu on 1.94B, mille koguvaru on 1942420283. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100.38M.

AWE Network (AWE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AWE Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000362+0.07%
30 päeva$ -0.00688-11.75%
60 päeva$ +0.00082+1.61%
90 päeva$ +0.03168+158.40%
AWE Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris AWE muutuse $ +0.0000362 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AWE Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00688 (-11.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AWE Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AWE $ +0.00082 (+1.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AWE Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03168 (+158.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AWE Network (AWE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AWE Network hinnaajaloo lehte.

Mis on AWE Network (AWE)

AWE Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AWE Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AWE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AWE Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AWE Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AWE Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on AWE Network (AWE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AWE Network (AWE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AWE Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AWE Network hinna ennustust kohe!

AWE Network (AWE) tokenoomika

AWE Network (AWE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AWE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AWE Network (AWE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AWE Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AWE Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AWE kohalike valuutade suhtes

1 AWE Network(AWE)/VND
1,359.9592
1 AWE Network(AWE)/AUD
A$0.0785536
1 AWE Network(AWE)/GBP
0.0377264
1 AWE Network(AWE)/EUR
0.043928
1 AWE Network(AWE)/USD
$0.05168
1 AWE Network(AWE)/MYR
RM0.2175728
1 AWE Network(AWE)/TRY
2.1080272
1 AWE Network(AWE)/JPY
¥7.59696
1 AWE Network(AWE)/ARS
ARS$67.0294768
1 AWE Network(AWE)/RUB
4.1225136
1 AWE Network(AWE)/INR
4.5225168
1 AWE Network(AWE)/IDR
Rp833.5482704
1 AWE Network(AWE)/KRW
71.7773184
1 AWE Network(AWE)/PHP
2.922504
1 AWE Network(AWE)/EGP
￡E.2.4956272
1 AWE Network(AWE)/BRL
R$0.279072
1 AWE Network(AWE)/CAD
C$0.0713184
1 AWE Network(AWE)/BDT
6.2760192
1 AWE Network(AWE)/NGN
79.2636832
1 AWE Network(AWE)/UAH
2.1297328
1 AWE Network(AWE)/VES
Bs6.9768
1 AWE Network(AWE)/CLP
$49.81952
1 AWE Network(AWE)/PKR
Rs14.6399104
1 AWE Network(AWE)/KZT
27.9800688
1 AWE Network(AWE)/THB
฿1.6749488
1 AWE Network(AWE)/TWD
NT$1.5519504
1 AWE Network(AWE)/AED
د.إ0.1896656
1 AWE Network(AWE)/CHF
Fr0.041344
1 AWE Network(AWE)/HKD
HK$0.4041376
1 AWE Network(AWE)/AMD
֏19.7551968
1 AWE Network(AWE)/MAD
.د.م0.4646032
1 AWE Network(AWE)/MXN
$0.9679664
1 AWE Network(AWE)/PLN
0.1881152
1 AWE Network(AWE)/RON
лв0.2232576
1 AWE Network(AWE)/SEK
kr0.4930272
1 AWE Network(AWE)/BGN
лв0.0863056
1 AWE Network(AWE)/HUF
Ft17.465256
1 AWE Network(AWE)/CZK
1.0821792
1 AWE Network(AWE)/KWD
د.ك0.0157624
1 AWE Network(AWE)/ILS
0.1741616
1 AWE Network(AWE)/NOK
kr0.5255856
1 AWE Network(AWE)/NZD
$0.0868224

AWE Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AWE Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AWE Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AWE Network kohta

Kui palju on AWE Network (AWE) tänapäeval väärt?
Reaalajas AWE hind USD on 0.05168 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AWE/USD hind?
Praegune hind AWE/USD on $ 0.05168. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AWE Network turukapitalisatsioon?
AWE turukapitalisatsioon on $ 100.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AWE ringlev varu?
AWE ringlev varu on 1.94B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AWE (ATH) hind?
AWE saavutab ATH hinna summas 0.28495505340478217 USD.
Mis oli kõigi aegade AWE madalaim (ATL) hind?
AWE nägi ATL hinda summas 0.00580325721876 USD.
Milline on AWE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AWE kauplemismaht on $ 393.97K USD.
Kas AWE sel aastal kõrgemale ka suundub?
AWE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AWE hinna ennustust.
AWE Network (AWE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

