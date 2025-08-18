AWE Network (AWE) reaalajas hind on $ 0.05168. Viimase 24 tunni jooksul AWE kaubeldud madalaim $ 0.05028 ja kõrgeim $ 0.05194 näitab aktiivset turu volatiivsust. AWEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28495505340478217 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00580325721876.
Lüliajalise tootluse osas on AWE muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -10.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AWE Network (AWE) – turuteave
AWE Network praegune turukapitalisatsioon on $ 100.38M$ 393.97K 24 tunnise kauplemismahuga. AWE ringlev varu on 1.94B, mille koguvaru on 1942420283. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 100.38M.
AWE Network (AWE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AWE Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000362
+0.07%
30 päeva
$ -0.00688
-11.75%
60 päeva
$ +0.00082
+1.61%
90 päeva
$ +0.03168
+158.40%
AWE Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris AWE muutuse $ +0.0000362 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AWE Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00688 (-11.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AWE Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AWE $ +0.00082 (+1.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AWE Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03168 (+158.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AWE Network (AWE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AWE Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AWE Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AWE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AWE Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AWE Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AWE Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on AWE Network (AWE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AWE Network (AWE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AWE Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AWE Network (AWE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AWE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AWE Network (AWE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AWE Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AWE Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.