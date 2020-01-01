AWE Network (AWE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AWE Network (AWE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AWE Network (AWE) teave Ametlik veebisait: https://www.awenetwork.ai/ Valge raamat: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 Ostke AWE kohe!

AWE Network (AWE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AWE Network (AWE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 96.83M $ 96.83M $ 96.83M Koguvaru: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Ringlev varu: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 96.83M $ 96.83M $ 96.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 Praegune hind: $ 0.04985 $ 0.04985 $ 0.04985 Lisateave AWE Network (AWE) hinna kohta

AWE Network (AWE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AWE Network (AWE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AWE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AWE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AWE tokeni tokenoomikat, avastage AWE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AWE Kas olete huvitatud AWE Network (AWE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AWE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AWE MEXC-ist osta!

AWE Network (AWE) hinna ajalugu AWE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AWE hinna ajalugu kohe!

AWE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AWE võiks suunduda? Meie AWE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AWE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!