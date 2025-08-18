Aurix (AUR) reaalajas hind on $ 0.4545. Viimase 24 tunni jooksul AUR kaubeldud madalaim $ 0.4525 ja kõrgeim $ 0.4565 näitab aktiivset turu volatiivsust. AURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.396338467130361 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00598702.
Lüliajalise tootluse osas on AUR muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -0.24% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aurix (AUR) – turuteave
Aurix praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 39.63K 24 tunnise kauplemismahuga. AUR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 17000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.09M.
Aurix (AUR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aurix tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001093
-0.24%
30 päeva
$ -0.0004
-0.09%
60 päeva
$ -0.075
-14.17%
90 päeva
$ -0.2998
-39.75%
Aurix Hinnamuutus täna
Täna registreeris AUR muutuse $ -0.001093 (-0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aurix 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004 (-0.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aurix 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AUR $ -0.075 (-14.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aurix 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2998 (-39.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Aurix (AUR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies.
AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.
Aurix on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aurix investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AUR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Aurix kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aurix ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Aurix hinna ennustus (USD)
Kui palju on Aurix (AUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aurix (AUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aurix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Aurix (AUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Aurix (AUR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Aurix osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aurix osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.