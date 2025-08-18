Rohkem infot AUR

Aurix logo

Aurix hind(AUR)

1 AUR/USD reaalajas hind:

-0.24%1D
USD
Aurix (AUR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:06:14 (UTC+8)

Aurix (AUR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.4565
$ 0.4565$ 0.4565
24 h kõrge

-0.29%

-0.24%

-0.46%

-0.46%

Aurix (AUR) reaalajas hind on $ 0.4545. Viimase 24 tunni jooksul AUR kaubeldud madalaim $ 0.4525 ja kõrgeim $ 0.4565 näitab aktiivset turu volatiivsust. AURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.396338467130361 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00598702.

Lüliajalise tootluse osas on AUR muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -0.24% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aurix (AUR) – turuteave

No.4498

0.00%

ETH

Aurix praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 39.63K 24 tunnise kauplemismahuga. AUR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 17000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.09M.

Aurix (AUR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aurix tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001093-0.24%
30 päeva$ -0.0004-0.09%
60 päeva$ -0.075-14.17%
90 päeva$ -0.2998-39.75%
Aurix Hinnamuutus täna

Täna registreeris AUR muutuse $ -0.001093 (-0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aurix 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0004 (-0.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aurix 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AUR $ -0.075 (-14.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aurix 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2998 (-39.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aurix (AUR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aurix hinnaajaloo lehte.

Mis on Aurix (AUR)

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

Aurix on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aurix investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AUR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aurix kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aurix ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aurix hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aurix (AUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aurix (AUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aurix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aurix hinna ennustust kohe!

Aurix (AUR) tokenoomika

Aurix (AUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aurix (AUR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aurix osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aurix osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AUR kohalike valuutade suhtes

1 Aurix(AUR)/VND
11,960.1675
1 Aurix(AUR)/AUD
A$0.69084
1 Aurix(AUR)/GBP
0.331785
1 Aurix(AUR)/EUR
0.386325
1 Aurix(AUR)/USD
$0.4545
$0.4545
1 Aurix(AUR)/MYR
RM1.913445
1 Aurix(AUR)/TRY
18.539055
1 Aurix(AUR)/JPY
¥66.8115
1 Aurix(AUR)/ARS
ARS$589.491045
1 Aurix(AUR)/RUB
36.228195
1 Aurix(AUR)/INR
39.773295
1 Aurix(AUR)/IDR
Rp7,330.644135
1 Aurix(AUR)/KRW
631.24596
1 Aurix(AUR)/PHP
25.701975
1 Aurix(AUR)/EGP
￡E.21.93417
1 Aurix(AUR)/BRL
R$2.4543
1 Aurix(AUR)/CAD
C$0.62721
1 Aurix(AUR)/BDT
55.19448
1 Aurix(AUR)/NGN
697.08483
1 Aurix(AUR)/UAH
18.729945
1 Aurix(AUR)/VES
Bs61.3575
1 Aurix(AUR)/CLP
$438.138
1 Aurix(AUR)/PKR
Rs128.75076
1 Aurix(AUR)/KZT
246.070845
1 Aurix(AUR)/THB
฿14.721255
1 Aurix(AUR)/TWD
NT$13.648635
1 Aurix(AUR)/AED
د.إ1.668015
1 Aurix(AUR)/CHF
Fr0.3636
1 Aurix(AUR)/HKD
HK$3.55419
1 Aurix(AUR)/AMD
֏173.73717
1 Aurix(AUR)/MAD
.د.م4.085955
1 Aurix(AUR)/MXN
$8.576415
1 Aurix(AUR)/PLN
1.65438
1.65438
1 Aurix(AUR)/RON
лв1.96344
1 Aurix(AUR)/SEK
kr4.340475
1 Aurix(AUR)/BGN
лв0.759015
1 Aurix(AUR)/HUF
Ft153.4392
1 Aurix(AUR)/CZK
9.49905
9.49905
1 Aurix(AUR)/KWD
د.ك0.1386225
1 Aurix(AUR)/ILS
1.531665
1 Aurix(AUR)/NOK
kr4.631355
1 Aurix(AUR)/NZD
$0.76356

Aurix ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aurix võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Aurix ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aurix kohta

Kui palju on Aurix (AUR) tänapäeval väärt?
Reaalajas AUR hind USD on 0.4545 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AUR/USD hind?
Praegune hind AUR/USD on $ 0.4545. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aurix turukapitalisatsioon?
AUR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AUR ringlev varu?
AUR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AUR (ATH) hind?
AUR saavutab ATH hinna summas 2.396338467130361 USD.
Mis oli kõigi aegade AUR madalaim (ATL) hind?
AUR nägi ATL hinda summas 0.00598702 USD.
Milline on AUR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AUR kauplemismaht on $ 39.63K USD.
Kas AUR sel aastal kõrgemale ka suundub?
AUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AUR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:06:14 (UTC+8)

Aurix (AUR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Kauplemine: AUR

