Advanced (AUC) reaalajas hind on $ 0.0003007. Viimase 24 tunni jooksul AUC kaubeldud madalaim $ 0.0002974 ja kõrgeim $ 0.0003112 näitab aktiivset turu volatiivsust. AUCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8690179155302579 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000111723962634853.
Lüliajalise tootluse osas on AUC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Advanced (AUC) – turuteave
Advanced praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 129.31K 24 tunnise kauplemismahuga. AUC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 6000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.80M.
Advanced (AUC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Advanced tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000233
-7.20%
60 päeva
$ +0.0001347
+81.14%
90 päeva
$ -0.0001723
-36.43%
Advanced Hinnamuutus täna
Täna registreeris AUC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Advanced 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000233 (-7.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Advanced 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AUC $ +0.0001347 (+81.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Advanced 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001723 (-36.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Advanced (AUC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions.
Advanced on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Advanced investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AUC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Advanced kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Advanced ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Advanced hinna ennustus (USD)
Kui palju on Advanced (AUC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Advanced (AUC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Advanced nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Advanced (AUC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Advanced (AUC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Advanced osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Advanced osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.