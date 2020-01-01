Advanced (AUC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Advanced (AUC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Advanced (AUC) teave Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions. Ametlik veebisait: https://aucunited.com/ Valge raamat: https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4 Ostke AUC kohe!

Advanced (AUC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Advanced (AUC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00825 $ 0.00825 $ 0.00825 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 Praegune hind: $ 0.0003001 $ 0.0003001 $ 0.0003001 Lisateave Advanced (AUC) hinna kohta

Advanced (AUC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Advanced (AUC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUC tokeni tokenoomikat, avastage AUC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AUC Kas olete huvitatud Advanced (AUC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AUC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AUC MEXC-ist osta!

Advanced (AUC) hinna ajalugu AUC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AUC hinna ajalugu kohe!

AUC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AUC võiks suunduda? Meie AUC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AUC tokeni hinna ennustust kohe!

