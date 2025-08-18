Rohkem infot ATS

1 ATS/USD reaalajas hind:

-1.26%1D
USD
Alltoscan (ATS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:05:59 (UTC+8)

Alltoscan (ATS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.06087
$ 0.06087$ 0.06087
24 h kõrge

-0.52%

-1.26%

+42.14%

+42.14%

Alltoscan (ATS) reaalajas hind on $ 0.05798. Viimase 24 tunni jooksul ATS kaubeldud madalaim $ 0.05525 ja kõrgeim $ 0.06087 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.498575130834246 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.040034732727942696.

Lüliajalise tootluse osas on ATS muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -1.26% 24 tunni vältel +42.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alltoscan (ATS) – turuteave

No.1534

67.38%

BSC

Alltoscan praegune turukapitalisatsioon on $ 3.91M $ 63.65K 24 tunnise kauplemismahuga. ATS ringlev varu on 67.38M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.80M.

Alltoscan (ATS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Alltoscan tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007369-1.26%
30 päeva$ +0.01405+31.98%
60 päeva$ +0.00644+12.49%
90 päeva$ -0.00156-2.63%
Alltoscan Hinnamuutus täna

Täna registreeris ATS muutuse $ -0.0007369 (-1.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Alltoscan 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01405 (+31.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Alltoscan 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ATS $ +0.00644 (+12.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Alltoscan 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00156 (-2.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Alltoscan (ATS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Alltoscan hinnaajaloo lehte.

Mis on Alltoscan (ATS)

Creating an open-source block explorer compatible with all rollups.

Alltoscan on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Alltoscan investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ATS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Alltoscan kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Alltoscan ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Alltoscan hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alltoscan (ATS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alltoscan (ATS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alltoscan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alltoscan hinna ennustust kohe!

Alltoscan (ATS) tokenoomika

Alltoscan (ATS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Alltoscan (ATS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Alltoscan osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Alltoscan osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ATS kohalike valuutade suhtes

1 Alltoscan(ATS)/VND
1,525.7437
1 Alltoscan(ATS)/AUD
A$0.0881296
1 Alltoscan(ATS)/GBP
0.0423254
1 Alltoscan(ATS)/EUR
0.049283
1 Alltoscan(ATS)/USD
$0.05798
1 Alltoscan(ATS)/MYR
RM0.2440958
1 Alltoscan(ATS)/TRY
2.3650042
1 Alltoscan(ATS)/JPY
¥8.52306
1 Alltoscan(ATS)/ARS
ARS$75.2006398
1 Alltoscan(ATS)/RUB
4.6215858
1 Alltoscan(ATS)/INR
5.0738298
1 Alltoscan(ATS)/IDR
Rp935.1611594
1 Alltoscan(ATS)/KRW
80.5272624
1 Alltoscan(ATS)/PHP
3.278769
1 Alltoscan(ATS)/EGP
￡E.2.7981148
1 Alltoscan(ATS)/BRL
R$0.313092
1 Alltoscan(ATS)/CAD
C$0.0800124
1 Alltoscan(ATS)/BDT
7.0410912
1 Alltoscan(ATS)/NGN
88.9262452
1 Alltoscan(ATS)/UAH
2.3893558
1 Alltoscan(ATS)/VES
Bs7.8273
1 Alltoscan(ATS)/CLP
$55.89272
1 Alltoscan(ATS)/PKR
Rs16.4245744
1 Alltoscan(ATS)/KZT
31.3909518
1 Alltoscan(ATS)/THB
฿1.8779722
1 Alltoscan(ATS)/TWD
NT$1.7411394
1 Alltoscan(ATS)/AED
د.إ0.2127866
1 Alltoscan(ATS)/CHF
Fr0.046384
1 Alltoscan(ATS)/HKD
HK$0.4534036
1 Alltoscan(ATS)/AMD
֏22.1634348
1 Alltoscan(ATS)/MAD
.د.م0.5212402
1 Alltoscan(ATS)/MXN
$1.0940826
1 Alltoscan(ATS)/PLN
0.2110472
1 Alltoscan(ATS)/RON
лв0.2504736
1 Alltoscan(ATS)/SEK
kr0.553709
1 Alltoscan(ATS)/BGN
лв0.0968266
1 Alltoscan(ATS)/HUF
Ft19.574048
1 Alltoscan(ATS)/CZK
1.211782
1 Alltoscan(ATS)/KWD
د.ك0.0176839
1 Alltoscan(ATS)/ILS
0.1953926
1 Alltoscan(ATS)/NOK
kr0.5908162
1 Alltoscan(ATS)/NZD
$0.0974064

Alltoscan ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Alltoscan võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Alltoscan ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alltoscan kohta

Kui palju on Alltoscan (ATS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATS hind USD on 0.05798 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATS/USD hind?
Praegune hind ATS/USD on $ 0.05798. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alltoscan turukapitalisatsioon?
ATS turukapitalisatsioon on $ 3.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATS ringlev varu?
ATS ringlev varu on 67.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATS (ATH) hind?
ATS saavutab ATH hinna summas 2.498575130834246 USD.
Mis oli kõigi aegade ATS madalaim (ATL) hind?
ATS nägi ATL hinda summas 0.040034732727942696 USD.
Milline on ATS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATS kauplemismaht on $ 63.65K USD.
Kas ATS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATS hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:05:59 (UTC+8)

Alltoscan (ATS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ATS/USD kalkulaator

Summa

ATS
ATS
USD
USD

1 ATS = 0.05798 USD

