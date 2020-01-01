Alltoscan (ATS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alltoscan (ATS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Alltoscan (ATS) teave Creating an open-source block explorer compatible with all rollups. Ametlik veebisait: https://ats.alltoscan.com/ Valge raamat: https://alltoscan.com/doc/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x75d8bb7fbd4782a134211dc350ba5c715197b81d Ostke ATS kohe!

Alltoscan (ATS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alltoscan (ATS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.43M Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 67.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.040034732727942696 Praegune hind: $ 0.05096

Alltoscan (ATS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alltoscan (ATS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATS tokeni tokenoomikat, avastage ATS tokeni reaalajas hinda!

