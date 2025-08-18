Rohkem infot ASTRA

Astra Protocol (ASTRA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:35:35 (UTC+8)

Astra Protocol (ASTRA) hinna teave (USD)

Astra Protocol (ASTRA) reaalajas hind on $ 0.0025612. Viimase 24 tunni jooksul ASTRA kaubeldud madalaim $ 0.0024152 ja kõrgeim $ 0.0028775 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASTRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5004097841977422 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000368237312114063.

Lüliajalise tootluse osas on ASTRA muutunud -5.52% viimase tunni jooksul, -6.27% 24 tunni vältel +0.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Astra Protocol (ASTRA) – turuteave

ETH

Astra Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.13K 24 tunnise kauplemismahuga. ASTRA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.56M.

Astra Protocol (ASTRA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Astra Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000171936-6.27%
30 päeva$ -0.0001629-5.98%
60 päeva$ +0.001202+88.43%
90 päeva$ -0.00013-4.84%
Astra Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris ASTRA muutuse $ -0.000171936 (-6.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Astra Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001629 (-5.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Astra Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ASTRA $ +0.001202 (+88.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Astra Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00013 (-4.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Astra Protocol (ASTRA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Astra Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Astra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Astra Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Astra Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ASTRA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Astra Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Astra Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Astra Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Astra Protocol (ASTRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Astra Protocol (ASTRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Astra Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Astra Protocol hinna ennustust kohe!

Astra Protocol (ASTRA) tokenoomika

Astra Protocol (ASTRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Astra Protocol (ASTRA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Astra Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Astra Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ASTRA kohalike valuutade suhtes

Astra Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Astra Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Astra Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Astra Protocol kohta

Kui palju on Astra Protocol (ASTRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASTRA hind USD on 0.0025612 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASTRA/USD hind?
Praegune hind ASTRA/USD on $ 0.0025612. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Astra Protocol turukapitalisatsioon?
ASTRA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASTRA ringlev varu?
ASTRA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTRA (ATH) hind?
ASTRA saavutab ATH hinna summas 0.5004097841977422 USD.
Mis oli kõigi aegade ASTRA madalaim (ATL) hind?
ASTRA nägi ATL hinda summas 0.000368237312114063 USD.
Milline on ASTRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASTRA kauplemismaht on $ 54.13K USD.
Kas ASTRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASTRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTRA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:35:35 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

