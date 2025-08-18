Astra Protocol (ASTRA) reaalajas hind on $ 0.0025612. Viimase 24 tunni jooksul ASTRA kaubeldud madalaim $ 0.0024152 ja kõrgeim $ 0.0028775 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASTRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5004097841977422 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000368237312114063.
Lüliajalise tootluse osas on ASTRA muutunud -5.52% viimase tunni jooksul, -6.27% 24 tunni vältel +0.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Astra Protocol (ASTRA) – turuteave
No.4101
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.13K
$ 54.13K$ 54.13K
$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Astra Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.13K 24 tunnise kauplemismahuga. ASTRA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.56M.
Astra Protocol (ASTRA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Astra Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000171936
-6.27%
30 päeva
$ -0.0001629
-5.98%
60 päeva
$ +0.001202
+88.43%
90 päeva
$ -0.00013
-4.84%
Astra Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris ASTRA muutuse $ -0.000171936 (-6.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Astra Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001629 (-5.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Astra Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ASTRA $ +0.001202 (+88.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Astra Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00013 (-4.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.
Astra Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Astra Protocol (ASTRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Astra Protocol (ASTRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Astra Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Astra Protocol (ASTRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
