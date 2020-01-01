Astra Protocol (ASTRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Astra Protocol (ASTRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Astra Protocol (ASTRA) teave Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Ametlik veebisait: https://astraprotocol.com/ Valge raamat: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e Ostke ASTRA kohe!

Astra Protocol (ASTRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Astra Protocol (ASTRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 Praegune hind: $ 0.0022497 $ 0.0022497 $ 0.0022497 Lisateave Astra Protocol (ASTRA) hinna kohta

Astra Protocol (ASTRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Astra Protocol (ASTRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASTRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASTRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASTRA tokeni tokenoomikat, avastage ASTRA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ASTRA Kas olete huvitatud Astra Protocol (ASTRA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ASTRA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ASTRA MEXC-ist osta!

Astra Protocol (ASTRA) hinna ajalugu ASTRA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ASTRA hinna ajalugu kohe!

ASTRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASTRA võiks suunduda? Meie ASTRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASTRA tokeni hinna ennustust kohe!

