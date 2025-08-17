Rohkem infot ARRR

Pirate Chain (ARRR) reaalajas hinnagraafik
Pirate Chain (ARRR) hinna teave (USD)

Pirate Chain (ARRR) reaalajas hind on $ 0.2526. Viimase 24 tunni jooksul ARRR kaubeldud madalaim $ 0.2257 ja kõrgeim $ 0.28 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARRRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.90295492 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0127392379923.

Lüliajalise tootluse osas on ARRR muutunud -9.17% viimase tunni jooksul, +10.14% 24 tunni vältel +52.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pirate Chain (ARRR) – turuteave

Pirate Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 49.56M $ 100.26K 24 tunnise kauplemismahuga. ARRR ringlev varu on 196.21M, mille koguvaru on 196213797.97055. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Pirate Chain (ARRR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pirate Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.023283+10.14%
30 päeva$ +0.0999+65.42%
60 päeva$ +0.1116+79.14%
90 päeva$ +0.1084+75.17%
Pirate Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris ARRR muutuse $ +0.023283 (+10.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pirate Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0999 (+65.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pirate Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARRR $ +0.1116 (+79.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pirate Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1084 (+75.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pirate Chain (ARRR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pirate Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on Pirate Chain (ARRR)

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Pirate Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pirate Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ARRR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pirate Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pirate Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pirate Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pirate Chain (ARRR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pirate Chain (ARRR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pirate Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pirate Chain hinna ennustust kohe!

Pirate Chain (ARRR) tokenoomika

Pirate Chain (ARRR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARRR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pirate Chain (ARRR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pirate Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pirate Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ARRR kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pirate Chain kohta

Kui palju on Pirate Chain (ARRR) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARRR hind USD on 0.2526 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARRR/USD hind?
Praegune hind ARRR/USD on $ 0.2526. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pirate Chain turukapitalisatsioon?
ARRR turukapitalisatsioon on $ 49.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARRR ringlev varu?
ARRR ringlev varu on 196.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARRR (ATH) hind?
ARRR saavutab ATH hinna summas 16.90295492 USD.
Mis oli kõigi aegade ARRR madalaim (ATL) hind?
ARRR nägi ATL hinda summas 0.0127392379923 USD.
Milline on ARRR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARRR kauplemismaht on $ 100.26K USD.
Kas ARRR sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARRR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARRR hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:53:02 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

